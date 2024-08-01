16’ncı eTR Ödülleri başvuru süreci açıklandı

TBV ve TÜSİAD iş birliği ile Vodafone Business destekçiliğinde elektronik devletten dijital devlete geçiş sürecindeki örnek uygulamalara dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, desteklenmesi ve özendirilmesi, bu yöndeki uygulamaların yaygınlaştırılması hedefiyle bu yıl 16’ncı kez gerçekleştirilecek olan eTürkiye (eTR) Ödülleri’nin tanıtım toplantısı dün gerçekleşti.

eTürkiye (eTR) Ödülleri; TÜSİAD ve TBV tarafından ekonomide ve toplumsal yaşamda kalitenin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına; şeffaf ve etkin kamu yönetiminin oluşturulmasına, bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesine, birer sivil toplum örgütü olarak katkıda bulunmanın görevleri olduğunu düşüncesiyle 2003 yılında her yıl düzenlenmek üzere başlatıldı.

Dört ana, üç özel kategoride ödüller verilecek

Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan eTR Ödülleri kapsamında “Ekonomik Etki Ödülü”, “Vatandaş Memnuniyeti Etkisi Ödülü”, “Çevre ve Sürdürülebilirlik Etkisi Ödülü”, “Kamu-Girişimci İş Birliği Etkisi Ödülü” olmak üzere dört ana kategorinin yanı sıra “Ana Destekçi Ödülü”, “En İyi Strateji Ödülü” ve “En İyi Gelişim Gösteren Proje Ödülü” olmak üzere üç kategoride de özel ödül sahiplerini bulacak. İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren ve sunduğu teknoloji çözümleriyle şirketlerin dijital dönüşümünü sağlayan Vodafone Business’ın da destekçisi olduğu 16’ncı eTR Ödülleri’nde başvurular 1 Ekim tarihine kadar kabul edilecek.

Kamu kurumları ve belediyelerin başvurabileceği yarışma kapsamında, eTR yürütme kurulunca uygun görülen projeler konunun uzmanı bağımsız akademisyenler tarafından etr.org.tr web sitesinde yayınlanan kriterlere göre değerlendirilecek ve finalistler belirlenecek. Sonrasında ise kamuoyuna tanıtılan projeler içinden kazananlar, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve konuyla ilgili otoriteler den oluşan canlı jüri oylamalarıyla belirlenerek ödüllendirilecek.

Dün yapılan 16’ncı eTR ödülleri lansman toplantısıyla başlatılan başvuru süreci iki ay sürecek. Başvuruların ardından yaklaşık bir ay sürecek olan ilk değerlendirme sonucunda belirlenecek finalistler ise ekim ayının sonunda yapılacak etkinlikle kamuoyuna duyurulacak.

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“Ülkemizin dijital geleceği açısından kritik önemde olan politikaların geliştirilmesine katkı vermeye hazırız”

Tanıtım toplantısında konuşma yapan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Vodafone olarak, dijitalleşmenin Türkiye ekonomisini dönüştürecek, kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecine ivme katacak bir unsur olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin e-devlet konusunda güçlü bir konumda olması, 2030’a giden süreçte e-devletten dijital devlete geçişi mümkün kılıyor. Ulusal Dijital Devlet ve kamu bulut bilişim stratejilerinin tamamlanarak uygulamaya geçirilmesi, açık kamu verisi kullanarak değer yaratılmasına yönelik girişimlerin başlatılması, kamuda bulut bilişim sistemlerinin yaygınlaştırılması, bu süreci kolaylaştıracak adımlar olacak. Türkiye’nin kamuda dijital dönüşümü yönlendirmek üzere evrensel politika çerçevesi ve ülkelerin uygulama deneyimleriyle özgün ihtiyaçlarını da dikkate alarak ulusal bir politika belgesini hazırlaması faydalı olacaktır. Uygulama süreçleriyle birlikte bu belge dijital devlet ilkelerinin bir bütün olarak devlet işleyişi ve kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesinde kullanılmasına yönelik bir kılavuz sunabilir. Vodafone olarak, ülkemizin dijital geleceği açısından kritik önemde olan politikaların geliştirilmesine katkı vermeye hazırız” dedi.

“Yenilikçi girişimleri desteklemek ve özendirmek hedefindeyiz”

TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Özellikle son yıllarda yapay zekanın da hayatımıza girmesiyle birlikte birçok küresel ve yerel soruna çözüm bulma olasılığımız arttı. Kabuk değiştiren dünyamızda oluşan olanaklar değerlendirebilecek ülkeler ve kurumlar için büyük fırsatlar yaratıyor. Bugünün tehlikelerinin dışında geleceğe yönelik doğru bir misyonun, etiğin, bir hikâyenin yönlendirdiği bir yapılaşmanın dünya dengelerinde etkin bir yapıya gelebilmesi geçmişe göre çok daha mümkün. Neden bu gururu Türkiye olarak taşımayalım? eTR Ödülleri’nde bu yıl da kamusal hizmetlerin sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanan projeleri ödüllendireceğiz. Bu projeler, verimli, yaygın ve şeffaf bir idari örgütlenmenin kurulmasına katkı sağlayacak. Dijital devlet uygulamalarında ise kullanıcı odaklı, katılımcı, proaktif, çevik ve esnek bir yapı gözetiyoruz. Elektronik devletten dijital devlete geçiş sürecinde yenilikçi girişimleri kamuoyuna tanıtmak, desteklemek ve özendirmek hedefindeyiz. TBV olarak sürdürülebilirliği ve inovasyonu, yeni paradigmanın temel taşları olarak kabul ediyoruz. Geleceğe yönelik yeni bir bakış açısı benimsemeyi, yeni iş yapış modelleri önererek, kaynakları daha doğru kullanarak hepimiz için daha iyi bir dünya hayal ediyoruz.”

“Dijital dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladık”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “2003 yılında Türkiye Bilişim Vakfı ile birlikte eTürkiye Ödüllerini kurgularken dijital dönüşümün ve teknolojik gelişmelerin sadece iş dünyası açısından değil kamunun dönüşümünde de çok önemli bir itici güç olacağına inandık. Ödüllerle, dijital dönüşüm konusunda farkındalık yaratmayı ve başarılı projelerin görünürlüklerine, ilham kaynağı olmalarına ve yaygınlaşmalarına aracılık etmeyi amaçladık. Türkiye, bilgi toplumuna dönüşüm, vatandaşların dijitalleşme sürecine katılımı ve hizmet sunumu gibi hedeflerle gerek planlamaların yapılması gerekse teknolojik ve hukuksal altyapıların geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atıyor. Dijital devlet konusunda tüm iyileştirmelere rağmen bazı sınırlılıklar ve gelişim alanlarından da bahsetmek mümkün. Bu alanlar başta eğitim ve toplumun dijital okur yazarlığının artırılması olmak üzere, geniş bant altyapısının güçlendirilmesi, siber güvenlik, kişisel verilerin korunması, KOBİ’lerin teknoloji kullanımının desteklenmesi gibi unsurları içeren geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kamu yönetiminin tamamında veri-temelli bir kültürün yerleşmesi, açık verilerle bir yandan şeffaflığın diğer yandan daha iyi hizmet sunumunun iyileştirilmesi ihtiyacı vurgulanmaya değer alanlar. Devletin düzenleyici ve yasa yapma kapasitesinin, hem dijital teknolojilerden azami ölçüde yararlanmak hem de güvenlik ve mahremiyetle ilgili riskleri yönetmek için etkili şekilde kullanılması da stratejilerimizin temelinde olmalı” dedi.