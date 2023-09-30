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Yerel 16 yaşındaki iki çocuk jet hızıyla hapse atıldı
Yerel

16 yaşındaki iki çocuk jet hızıyla hapse atıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-30 13:01:00 -
16 yaşındaki iki çocuk jet hızıyla hapse atıldı

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde Divarlı beldesindeki Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda Atatürk büstü kırıldı. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 19 ve 16 yaşındaki iki çocuk için tutuklama kararı verildi.

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde Divarlı beldesindeki Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda Atatürk büstü kırıldı. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 19 ve 16 yaşındaki iki çocuk için tutuklama kararı verildi.

CHP kurucusu Atatürk'ün şahsını korumayı yeterli bulmayan Türk Hukuku onu ima eden her şeyi korumak noktasında kararlı. Her türlü sapkınlığı, İslâm'a saldırıları ve her türlü hukuksuzluğu bir kılıf bulup aklıyorlerken mevzu bahis 'büst' olunca hukuk prosedürleri devreye sokuluyor.

İki çocuk tutuklandı

Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde 25 Eylül saat 22.30 sıralarında Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Şüpheli 2 kişi jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinden olayın şüphelisi 2 şahıs tespit edilerek yakalanmıştır” ifadelerine yer verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yakalanan 16 yaşındaki iki çocuk, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

Berat

Ya kardeşim işinize bakış bırakın şu püştü de dona kalıp dursun, yıkacak put kalmadı mı? en son yıkılacak put ile uğraşırsınız. Devrimleri ayakta, hukuku ayakta, laklikliği ayakta, kemalistler her an atakta, bizimkiler de yatmakta.
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