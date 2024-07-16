16 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَاَنَا۬ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ٥٢

فَـتَقَطَّـعُٓوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراًؕ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٥٣



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

﴾52﴿ Biliniz ki, sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir, ben de sizin rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının.



﴾53﴿ Ama insanlar, aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir.



(Mü'minun Suresi - 52-53) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:

“Bir tek ümmet”ten maksat, aynı inanç ilkeleri üzerinde birleşmiş topluluktur. Burada ümmet kelimesinin din anlamında kullanıldığı da belirtilmektedir. Buna göre çeşitli dinlerde zaman ve şartların değişmesine paralel olarak bazı uygulama farklılıkları olmuşsa da bütün peygamberler tertemiz nimetlerden yiyip içmek ve güzel işler yapmakta birleştikleri gibi tevhid inancında ve Allah’a saygı duyup isyandan sakınmakta da birleşmişlerdir (Râzî, XXIII, 104); bunlar bütün dinlerin ortak ve mutlak ilkeleridir.



53. âyetin bildirdiğine göre –bu temel ilkelere rağmen– zaman zaman insanlar arasındaki bu inanç birliği bozulmuş; çeşitli ümmetler değişik dinler, inançlar, kitaplar türetmişler; her zümre kendi benimsediği inancı, tuttuğu yolu en doğrusu olarak kabul edip kendisinin kazandığını, diğerlerinin kaybettiğini düşünmüştür.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 28

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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Bize silah çeken bizden değildir. Bize hile yapıp aldatan da bizden değildir."



Kaynak: Müslim, Îmân 164, Fiten 16.





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KISSADAN HİSSE:



DARBEYE DARBE, YA DA ŞANLI DİRENİŞ

FETÖ’nün Türkiye tarihine karanlık bir gece olarak bıraktığı 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Başkent, FETÖ mensubu askerlerin 15 Temmuz 2016’da düzenlediği ve yurt genelinde 252 vatandaşın şehit, 2 bin 194 vatandaşın yaralanarak gazi olduğu darbe girişimi sırasında olayların merkez üssü oldu. Vatandaşların, FETÖ’cü askerlere karşı kahramanca direnişine sahne olan başkentteki olaylar, ertesi gün öğle saatlerinde tamamen sona erdi.





Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’nin dört bir yanında destansı bir direnişle akamete uğratıldı.

15 TEMMUZ 2016’DA NELER OLDU?

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış FETÖ/PDY mensubu ve/veya bu örgütsel faaliyeti destekleyen 8 binin üzerinde askeri personelin, savaş uçakları da dahil 35 uçağın, 3 geminin, 37 helikopterin, 74’ü tank 246 zırhlı aracın ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı kanlı darbe girişiminde örgüt, stratejik bölgeleri hedef aldı.