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Gündem 16 Mart 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?
Gündem

16 Mart 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Pandemiye ilişkin koronavirüs vaka ve vefat sayıları ise Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla Türk halkıyla paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı, 16 Mart koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. 16 Mart 2021 koronavirüs tablosu haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 20:58:00 -
16 Mart 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı 16 Mart 2021 yeni tip koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.

16 Mart 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, vefat sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı 1474 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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