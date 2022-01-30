16 kilo altın çalan 3 şüpheli tutuklandı! İşte altınların akıbeti

Muğla Milas'ta bir kuyumcuya ait 16 kilogram altının çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında altınlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Çalınan altın ve sonrasında yapılan çalışmalıyla ilgili açıklama yapan Jandarma Genel Komutanlığı, şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Milas'ta, bir kuyumcuya ait 16 kilogram altının çalınmasıyla ilgili, JASAT ve İstihbarat birimlerinin yaptığı 8 günlük araştırma ve 865 saatlik güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda altınlar bulunarak sahibine teslim edilmiş ve 3 şüpheli tutuklanmıştır." (İLKHA)