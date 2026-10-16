16 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (16 Ekim 2026)
ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(٢٤) اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰىؗ
(٢٥) فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُو۫لٰىࣖ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(25) Âhiret de Allah’ındır, dünya da.
(Necm Suresi, 53/24-25) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Âyette de insanın temenni ettiği, kendi kafasında kurduğu her şeyin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı, “Şu varlıklar bana şefaatçi olur” diyerek putlardan veya daha başka sıradan varlıklardan ebedî kurtuluşu için şefaat ve yardım beklemesinin, kendini bu tür boş inançlara kaptırmasının saçmalığı ve realiteye uymayan kuruntuların kişiyi hayal kırıklığına ve hüsrana uğratacağı hatırlatılmaktadır. Ardından gerek âhiretin gerekse dünyanın Allah’ın iradesine bağlı olduğuna, şefaat konusunun da bu iradeden bağımsız düşünülemeyeceğine dikkat çekilmektedir. Taberî, 24. âyette geçen “insan” kelimesiyle Hz. Muhammed’in kastedildiği, bu ve müteakip âyette, ona verilen yüce mertebenin kendi arzu ve temennisine dayalı olmayıp Allah’ın lutfu olduğuna işaret edildiği yorumunu yapmıştır (XXVII, 62). Ancak İbn Atıyye’ye göre ifade bunu kapsayacak bir genellik taşısa da âyetlerden böyle bir anlam çıkarmayı gerektiren bir sebep yoktur (V, 202; şefaat hakkında bilgi için bk. Bakara 2/48, 255).
Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri
ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir.
Allah onu sizin kullanmanıza verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır.
Dünyaya aldanmaktan sakının.
Kadınlara kapılmaktan korunun.
Çünkü İsrailoğullarında ilk fitne kadınlar yüzünden çıkmıştır.”
Kaynak: Müslim, Zikir 99