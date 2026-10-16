16 Ekim 2024: Yahya Sinvar'ın şehit edilmesi (Hamas’ın Gazze Lideri)

Yahya Sinvar, 1962 senesinde Mülteci kampı Han Yunus’ta dünyaya geldi. Memleketinde lise eğitimini tamamladıktan sonra Gazze İslam Üniversitesi’nde eğitimine devam etti.



5 sene Üniversite’nin öğrenci konseyinde aktif görev aldı. Sinvar, sırasıyla; Teknik ve Spor Komiteleri Sekreteri, Öğrenci Konseyi Başkanı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.







Hamas örgütünün kurucularından Ahmet Yasin’e yakınlığıyla bilinen Yahya Sinvar, 80’li yılların sonunda hareketin ilk silahlı kanadının kurulmasında yer aldı ve Şeyh Yasin’in birçok emrini yerine getirdi.



Hareketin “Mecd” olarak bilinen ilk güvenlik organının kuruluşunda yer aldı ve güvenlik biriminin de en tepedeki ilk sorumlusu oldu. Harekete has güvenlik dosyaları oluşturan Sinvar, ilk intifada ile birlikte o zaman Filistinli Mücahitler olarak bilinen hareketin ana koordinasyonunu sağladı.







Sert kişiliği ve her olaya güvenlik açısından yaklaşımıyla tanınan Sinvar, hareketin önde gelen birçok ismiyle de zaman zaman sorunlar yaşadı.



İlk kez 1982 senesinde hapse giren Sinvar, ikinci kez 1988 senesinde tutuklanarak aralıksız 22 sene İsrail zindanlarında mahpus kaldı.







Sinvar, 2011 senesinde İsrailli asker Gilad Şalit’e karşı serbest bırakılan 1027 Filistinli esirden biriydi.

Hareketin en önemli isimleri arasında yer alan Yahya Sinvar, gerek siyasi gerekse askeri kişiliğiyle ve özellikle de Kassam Tugayları ile Hamas arasındaki koordinasyonu sağlayan isim olarak ön plana çıktı.



2017 senesinde Gazze’deki Hamas yönetimi liderliğine örgütün askeri kanat komutanlarından Yahya Sinvar seçildi.







Gazze’deki Hamas hükûmetin başbakanlığını da yapacak olan Sinvar, İsmail Haniye’den bu görevi devraldı. Hamas’ın siyasi lideri İsmail Heniye’nin 2024 yılında İran’ın başkenti Tahran’da İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit olmasının ardından Sinvar, Hamas’ın siyasi ofisinin yeni lideri olarak seçildi. İslam âleminin sessizliği ve Filistin’e desteğin olmamasından dolayı liderliği kısa sürdü fakat bu kısa mücadele içerisinde de İsrail’e kök söktürdü. İsrail tarafından 16 Ekim 2024’de düzenlenen bir operasyonda da çatışa çatışa şehit oldu.