16 aylık kazıya 17 milyon gömmüşler!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Diyarbakır’da gerçekleştirilen arkeolojik kazı faaliyetlerine yolsuzluk gölgesinin düştüğü, Kültür Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Müze Müdürü’nün görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Akit’in mercek tuttuğu kazı raporlarından korkunç harcama bedelleri çıktı.

Yolsuzluk gölgesi

Göbeklitepe gibi insanlık tarihinin simge eserlerinin gün ışığına çıkarıldığı Türkiye’de arkeolojik kazı çalışmaları cazibe kazanırken, AK Parti iktidarının hassasiyet gösterdiği bu sahayı yolsuzluk kapısı olarak gören kötü niyetli kişi ve kurumların gözünün yaşına bakılmıyor. Diyarbakır’da inşa edilen Ambar Barajı’nın kapsadığı bölgelerin sular altında kalmasını önlemek adına Kocaköy ilçesinde Ekim 2018’de 3 bölgede başlatılan küçük çaplı kazı çalışması için 16 ayda 17 milyon TL harcandığı, harcama kalemlerinin alt alta sıralandığında büyük bir vurguna imza atıldığını görüldü.

Kırtasiyeye 193 bin TL

Kazı ödenek raporlarına göre; dağ başındaki kazı alanında Temizlik ve Dezanfektan Alımı için 248 bin 234 TL harcama yapılan arkeoloji projesinde; Büro ve İşyeri Mefruşat Alımına 372 bin 312 TL, Kırtasiye Büro Malzemesi ve Toner Alımı için 193 bin 626 TL, baskı ve cilt giderine 11 bin 945 TL harcanmış gibi gösterildiği belirlendi. Yiyecek alımına 522 bin 118 TL harcanan, akaryakıt alımına 458 bin 59 TL gömülen kazıda, “Kazı Alanları Kapatma Gideri” olarak devletin kasasından 382 bin 268 TL çıkarıldığı kaydedildi.

Müze kardeşliği

Kazı için 16 aylık zaman diliminde “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hizmet alımı”na 133 bin 653 TL ödendiği öğrenilirken, bu vazifenin Diyarbakır Müzesi Muhasebecisi Emine Çiçek’in kız kardeşi Zeynep Çiçek’e verildiği bildirildi. Skandal harcamalarla ilgili Eylül ayında Kültür Bakanlığı’nın soruşturma başlatarak bir müfettiş görevlendirdiği aktarıldı. Bu kapsamda Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt’un açığa alındığı öğrenildi.

‘Taş çatlasa’ 1,5 milyon

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu tür kazılar için en fazla 1.5 milyon harcanabileceği bildiriliyor. Baraj alanı olması hasebiyle özel ihtimam gösterilen bu proje için harcama kaleminin yüksek tutulmasının suistimal edildiği ifade ediliyor. Arkeolojik kazılara ilişkin rakamlar da Diyarbakır’daki vurgunu gözler önüne seriyor. 2019 yılında Türkiye genelinde 487 kazı araştırma faaliyeti için 38 milyon bütçe ayrıldığı belirlendi. Ambar mevkiinde yapılan küçük çaplı kazı faaliyetleri için 2019 ve 2020 yılları arasında harcanan meblağın 17 milyon lirayı aşmış olması dikkat çekiyor.

İzah edemediler

Konuya ilişkin görüşüne başvurmak için ulaştığımız Müdür Vehbi Yurt, “Ben devlet memuruyum size konuşamam” deyip görüşmeyi sonlandırdı. Projenin başındaki isimlerden Doç. Dr. Aytaç Coşkun ise önce “Burada yolsuzluk yok” dedi. Muhabirimizin harcama kalemlerini kendisine tek tek sorması üzerine “İşin muhatabı ben değilim. Muhatabı olanları arayın, müze müdürünü arayın” şeklinde konuşarak telefonu kapattı.