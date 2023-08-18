156 ülkeden mobilyacılar İstanbul'da bulaşacak

Avrupa'nın en büyük sektörel buluşması olarak kabul gören, oluşturduğu marka değeri ile her yıl 150'yi aşkın ülkeden iş insanını ağırlayan İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF), 2024 yılı çalışmalarına hız verdi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği, MOS Fuarcılık ve Tüyap Tüm Fuarcılık işbirliği ile organize edilen fuarın, yeni dönem hedefi ise ziyaretçi ve iş hacmi olarak 2023 rakamlarının üstüne çıkmak. İstanbul Mobilya Fuarı 2023 yılında 156 ülkeden toplam 167 bin 500 ziyaretçiye ev sahipliği yapmış ve yaklaşık 6 milyar dolarlık bir iş birliğine imza atmıştı. Kapsamı ve büyüklüğü nedeniyle Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) eşzamanlı olarak düzenlenen ve Türkiye'nin dünyanın ilk 5 mobilya üreticisi olma hedefine önemli katkı sunan fuar, farklı ülkelerinden gelen sektör profesyonelleri sayesinde katılımcı firmaların dünyaya açılmasına olanak tanıyor. Fuarın 2024 takvimini "23-28 Ocak 2024 tarihleri arasında altı gün boyunca dünya mobilya sektörünün kalbi İstanbul'da atacak" diye açıklayan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, şunları kaydetti: "Türkiye mobilya sektörü olarak dünyanın en büyük 5 mobilya üretici ülkesinden biri olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üreticilerimizle birlikte gerek fuarımız gerekse uluslararası ticaret etkinliklerimiz sayesinde bunu da başaracağımıza inanıyoruz."

2023'Ü GEÇECEK

İstanbul Mobilya Fuarı'nı (IIFF) 2023'te 156 ülkeden 25 bin 764'ü yabancı olmak üzere toplam 167 bin 500 kişi ziyaret ederken, bu rakamın 2024 yılında 200 bine çıkarılması hedefleniyor. Bu sene yoğun talep nedeniyle fuarın, 2024 yılı performansının 2023 yılını geride bırakması bekleniyor.

YÜZDE 90'I TEKRAR ZİYARET ETMEK İSTİYOR

Organizasyon sırasında veya sonrasında büyük iş anlaşmalarına imza atıldığına dikkat çeken Ahmet Güleç, "Ziyaretçilerimizden aldığımız geri dönüşlere göre 2023'te fuarı ziyaret eden kişilerin yüzde 90'ı 2024 yılında da tekrar ziyaret edeceklerini söylüyorlar. Ayrıca yüzde 93'ü de fuardan genel anlamıyla memnun kaldığını belirtiyor. Biz hem ziyaretçilerimizden hem de katılımcılarımızdan aldığımız geri dönüşlerle kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye mobilya sektörü gerek tasarım gerekse ürün kalitesini sürekli geliştiriyor ve bu özelliğimizden ötürü dünyada ürün çeşitliliği bakımından 4 ülkeden birisiyiz. Bir yandan düzenlediğimiz İstanbul Mobilya Fuarı ile diğer yandan dünya çapında katıldığımız organizasyonlarla ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: Akşam