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Yaşam 152 saat sonra enkazdan madenciler çıkarttı
Yaşam

152 saat sonra enkazdan madenciler çıkarttı

Hatay'da 152. saatte Abdullah isimli bir vatandaş enkazdan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 14:13:00 -

Arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü Hatay’ın Antakya ilçesinde 152. saatte Abdullah isimli bir vatandaş enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Madenciler tarafından enkazdan çıkarılan depremzede çalışmalarına devam eden arama kurtarma ekiplerinin umutlarını tazeledi.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde 152. saatte Abdullah isimli bir vatandaş enkazdan sağ şekilde çıkarıldı. Kozlu Taşkömürü madencileri tarafından kurtarılarak günler sonra güneş ışığı gören vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurtarma faaliyetlerinde görevli madencilerin umutlarını tazeleyen Abdullah, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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