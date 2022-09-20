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Yerel 151 kaçak göçmen yakalandı, 7 kişi gözaltında
Yerel

151 kaçak göçmen yakalandı, 7 kişi gözaltında

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 151 kaçak göçmen yakalandı. Aynı zamanda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 09:58:00 -
151 kaçak göçmen yakalandı, 7 kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, kent merkezi, Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 151 Afganistan, Suriye, Irak, Fas, Libya uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden biri çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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