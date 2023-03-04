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Yerel 150 öl, binden fazla yaralı var! 100 bin Somalili evinden ayrıldı
Yerel

150 öl, binden fazla yaralı var! 100 bin Somalili evinden ayrıldı

Somali'de 6 Şubat'tan bu yana devam eden çatışmalarda bilanço giderek ağırlaşıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 15:56:00 -
150 öl, binden fazla yaralı var! 100 bin Somalili evinden ayrıldı

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland güçleri ile muhalifler arasında 6 Şubat'tan bu yana Las Anod kentinde süren çatışmalar nedeniyle en az 100 bin kişi evinden ayrılmak zorunda kaldı.

Manhal Hastanesi doktorlarından Abdimajid Hüseyin Sugulle, basına yaptığı açıklamada, bölgede insani krizin arttığına dikkati çekti.

Sugulle, çatışmalar sonucu en az 100 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Las Anod'da patlak veren çatışmalar dolayısıyla ölenlerin sayısı 150'ye yükselirken yaralı sayısı da bini geçti.

Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle binlerce Somalilinin Etiyopya'ya sığındığını açıkladı.
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Somali'nin kuzeyinde ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'deki muhalifler, Sool, Sanaag ve Ceyni bölgelerinin Somaliland'den ayrılmasını ve bu bölgelerin Somali devletine bağlanmasını istiyor.

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