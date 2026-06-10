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Yerel 15 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Polis saklandığı adresi tespit etti
Yerel

15 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Polis saklandığı adresi tespit etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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15 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Polis saklandığı adresi tespit etti

Kayseri’de narkotik ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı.

Kayseri’de uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y.’nin saklandığı adres polis ekipleri tarafından tespit edildi.

 

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde, hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (45) yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.Y. cezaevine teslim edildi.

 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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