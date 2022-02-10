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Yerel 15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı
Yerel

15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı

Aksaray'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp plakasız motosikletiyle kaçan 15 yaşındaki şahıs, yaklaşık 1,5 kilometrelik takip sırasında bir otomobile çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 20:26:00 -
15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Nevşehir kavşağında meydana geldi.

Polis, plakasız ve kasksız motosiklet kullanan sürücü S.K.K.'yı durdurmak istedi. S.K.K. da 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Yaklaşık 1.5 kilometre süren takip sırasında S.K.K. motosikletiyle Asuman Dereli (45) yönetimindeki 68 EA 028 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulup yere düşün sürücü S.K.K.ve arkasında oturan arkadaşı B.A.A., yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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