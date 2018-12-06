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15 yaşındaki öğrenci polislerce öldürülmüştü! Komşu karıştı

Yunanistan'ın Atina kentinde, 15 yaşında bir öğrencinin polis tarafından öldürülmesinin 10’uncu yılı sebebi ile yapılan gösterilerde büyük olaylar yaşandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 23:07
15 yaşındaki öğrenci polislerce öldürülmüştü! Komşu karıştı

Yunanistan’da 15 yaşında bir öğrencinin polis tarafından öldürülmesinin 10’uncu yılı sebebi ile yapılan gösterilerde başkent Atina’da polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Atina’da Aleksis Grigoropulos isimli 15 yaşındaki bir öğrencinin polis tarafından öldürülmesinin 10’uncu yıldönümü dolayısıyla yapılan gösterilerde olaylar çıktı. Exarhia semtinde protestocu gruplar ile polisler arasında çatışmalar yaşandığı kaydedildi. Göstericilerin molotof kokteylleri ile saldırılar düzenlediği ve polisin de bazı kişileri gözaltına aldığı aktarıldı.

2 bin 500 polis

Atina şehir merkezinde 2 bin 500 polis bu protesto gösterilerini önlemek amacı ile sabah saatlerinden beri teyakkuz durumunda olduğu ancak akşam saatlerinde olaylar büyüdüğü öğrenildi

2008 yılında emniyet güçleri ile bir grup genç arasında çıkan kavgada bir polis memuru gençlere ateş etmiş, polisin silahından çıkan kurşunlardan biri 15 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un kalbine saplanmıştı. Genç öğrencinin hayatını kaybetmesi üzerine Atina başta olmak üzere bütün ülkede büyük protesto gösterileri düzenlenmişti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 23:07
  1. Yunanistan
  2. Atina

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