15 yaşındaki gencin eceli 90 yaşındaki sürücü oldu!

Manisa'nın Kula ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Aliya Nur Gezer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 90 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza 90 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan 15 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, saat 09.15 sıralarında İzmir - Ankara D300 Karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karayolunda karşıya geçmek isteyen 15 yaşındaki Aliya Nur Gezer'e, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan H.A. (90) idaresindeki 35 AC 3461 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan genç kız, 112 acil servis ekiplerinin olay yerine yaptığı ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.