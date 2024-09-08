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Yerel 15 yaşındaki genç motosiklet kazasında ağır yaralandı
Yerel

15 yaşındaki genç motosiklet kazasında ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 01:08:00 -
15 yaşındaki genç motosiklet kazasında ağır yaralandı

Amasya’nın Taşova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya istikametine doğru seyir halinde olan 05 HN 671 plakalı motosiklet, Kum ocağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Motosiklet sürücüsünün kimliği henüz belirlenemezken, kazada yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Necmi Gider ağır yaralandı.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu motosiklet, kaza noktasından yaklaşık 200 metre ileride yonca tarlası içinde bulundu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kazanın ardından kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Necmi Gider’in iç kanaması olduğu tespit edilerek, önce Taşova Devlet Hastanesi’ne ardından da Amasya Sabuncuoğlu Şeraffeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gider’in hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis ekipleri, kazanın nasıl gerçekleştiğini ve sürücünün olay yerinden neden kaçtığını araştırıyor. Motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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