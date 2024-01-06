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Yerel 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçakladı
Yerel

15 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçakladı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 02:35:00 -
15 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçakladı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı M.H.İ. (17)’i bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki T.C. ile 17 yaşındaki M.H.İ. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında T.C., M.H.İ.’i bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.H.İ., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, gözaltına alınan T.C. ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

 
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