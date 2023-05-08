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Gündem 15 yaşındaki çocuğun suç kayıtları şoke etti
Gündem

15 yaşındaki çocuğun suç kayıtları şoke etti

Yeniakit Publisher
2023-05-08 18:44:00 -
15 yaşındaki çocuğun suç kayıtları şoke etti

Karabük’te oto hırsızlığının da dahil olduğu 9 ayrı olayın failleri olduğu tespit edilen 1’i çocuk 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta oto hırsızlığı ve mala zara verme gibi 9 ayrı olayın faillerine yönelik çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri tarafından yürütülen titiz ve detaylı çalışma neticesinde olayın şüphelilerinin M.K. ve M.O. olduğu tespit edildi.

2 şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerden M.K.’nin hırsızlık başta olmak üzere 51 sabıka kaydının, 15 yaşından küçük olan M.O’nun ise 35 suç kaydığının bulunduğu belirlendi.

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