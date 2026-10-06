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Gündem 15 yaşında eli koptu! Fransız polisi vuruyor geziciler susuyor
Gündem

15 yaşında eli koptu! Fransız polisi vuruyor geziciler susuyor

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15 yaşında eli koptu! Fransız polisi vuruyor geziciler susuyor

Fransa’da eğitim koşullarını protesto eden 15 yaşındaki bir lise öğrencisi polis müdahalesi sırasında elini kaybederken, Türkiye’de her fırsatta insan hakları edebiyatı yapan gezi zekalıların Batı’daki devlet şiddetine karşı büründüğü sessizlik tepki çekti.

Fransa’da lise öğrencilerinin öğretmen açığı, kalabalık sınıflar, kötü durumdaki okul binaları ve eğitim kaynaklarının yetersizliğine karşı başlattığı protestolar ülke genelinde sürüyor.

Ülkenin kuzeyindeki Lens kentinde 5 Ekim’de düzenlenen eylem sırasında 15 yaşındaki bir öğrenci elinde meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandı ve elini kaybetti. Öğrenci hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Patlamanın nasıl gerçekleştiği araştırılıyor

Olay, Lens’teki Auguste Béhal Lisesi çevresinde polis müdahalesinin yaşandığı sırada meydana geldi. Pas-de-Calais Valisi François-Xavier Lauch ile Béthune Savcısı Etienne Thieffry, olay sırasında bölgede polislerin bulunduğunu açıkladı.

Savcı Thieffry, öğrencinin patlayan mühimmatı yerden alıp almadığının ya da mühimmatın öğrencinin üzerine düşüp düşmediğinin henüz kesin olarak belirlenemediğini söyledi. Fransız basınında patlayan mühimmatın güvenlik güçlerinin kullandığı GM2L tipi bir mühimmat olabileceği aktarılırken, bu bilgi henüz kesinleşmiş değil.

Olayın ardından soruşturma, Fransız Ulusal Polis Genel Müfettişliği’ne (IGPN) devredildi. Savcılık soruşturmayı “mutilasyona veya kalıcı sakatlığa yol açan şiddet” kapsamında yürütüyor.

 

Öğrenciler eğitim koşullarına tepki gösteriyor

Fransa’daki lise eylemleri, okullardaki öğretmen eksikliği, aşırı kalabalık sınıflar, uzun ders saatleri ve kötü durumdaki okul binalarına tepkiyle başladı. Eylemler üçüncü haftasında ülkenin farklı kentlerine yayıldı.

5 Ekim itibarıyla yüzlerce okulda derslere tamamen veya kısmen ara verildi. Öğrenci protestoları sırasında çok sayıda gözaltı ve yaralanma yaşanırken, polis müdahalelerine ilişkin birden fazla soruşturma da açıldı.

 

Polis müdahalelerine ilişkin soruşturmalar

Lens’teki olay, protestolar sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ilgili soruşturulan vakalardan biri. Saint-Ouen-l’Aumône kentinde 14 yaşındaki bir öğrencinin ağır yaralanması ve Tours kentinde 16 yaşındaki bir öğrencinin gözünden yaralanması da soruşturmalara konu oldu.

Fransız basınında yer alan son verilere göre protestoların başlamasından bu yana yüzlerce öğrenci ve güvenlik görevlisi yaralandı. Eylemlerin bugün de ülke genelinde devam etmesi bekleniyor.

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