  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderildi! Ön kapıdan girip arka kapıdan çıkacak

Engin Altan Düzyatan'dan bomba geri dönüş

Ünlü ekonomist bombayı patlattı! ‘Ülkemizde işsizlik yok çünkü…’

Dolar için ezber bozan tahmin! Büyük ters köşe geliyor: O tarihte 3 lira birden düşecek

Mutlu musun şimdi Ümit Özdağ? Bu şerefsizin yeri sokak değil kodes! Suriyeli yaşlı kadına tekmeli saldırı

Nasıl kafalayacağını iyi biliyor! Melek Mosso İzmir Marşı’na sığındı

Haluk Özdil ‘Türkiye’de bulundu! Peşimize düşecekler’ diyerek duyurdu: Dünyayı kurtaracak

Bakan müjdeyi verdi! Aidat öder gibi ev alınacak

Yılmaz Vural’ın yeni işi şaşkına çevirdi! 1200 lira karşlığında yapıyor

Altına yatırım yapacaklar aman dikkat! Dünyaca ünlü milyarder sessizliğini bozdu
Yerel 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yerel

1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde iki tırda yapılan aramada 1 ton 558 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 17:39:00 -
1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesinde iki tırda arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yol kontrol noktasında iki tırda yapılan kontrolde, toplam 1 ton 558 litre kaçak akaryakıt tespit edilmiştir. Tırların sürücüsü olan E.B. ve M.Ş. isimli şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay