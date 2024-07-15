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Gündem 15 Temmuz'un yıldönümünde FETÖ'ye ağır darbe
Gündem

15 Temmuz'un yıldönümünde FETÖ'ye ağır darbe

Yeniakit Publisher
2024-07-15 12:00:00 -
15 Temmuz'un yıldönümünde FETÖ'ye ağır darbe

15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında FETÖ'ye ağır darbe vuruldu. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek amaçlarını 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'nün, darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti.

Kanlı darbe girişiminin yıldönümünde kalleş FETÖ'ye ağır darbe vuruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden "KISKAÇ-22 operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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