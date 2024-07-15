15 Temmuz’un gizli kahramanı! İlk yakalama emrini o çıkarttı

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Herkesin ne yapılacağını düşündüğü sırada, kilometrelerce yürüyüp adliye açtırıp, cuntacılar için yakalama kararı çıkartıp darbeye karşı direniş başlatan ilk savcı olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin gözaltına alınması için İstanbul Emniyetine yazı yazan ilk başsavcımın Ömer Faruk Aydıner olduğu ortaya çıktı.

17-25 Aralık darbe girişiminde başarısız olan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK içerisinde çöreklenen cuntacılar üzerinden gerçekleştirdiği 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ayrıntıları gelmeye devam ediyor. FETÖ’nün darbe girişiminde bertaraf edilmesinde büyük yararlılık gösteren gizli kahramanlar da gün yüzüne çıkıyor. FETÖ’nün ihanetine girişimiyle ilgili ilk operasyon talimatının, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili olduğu dönemde Ömer Faruk Aydıner tarafından başlatıldığı ortaya çıktı.

O RAPORA AKİT ULAŞTI

Darbe sonra hazırlanan ve AK Parti Genel Merkeze gönderilen bilgi notları arasında yer alan bir pusula var ki, yargı mensuplarının cuntaya boyun eğmemek için neleri göze aldığını ortaya koydu. Yargının darbe gecesi pozisyonunu gözlemlemek için hazırlanan çalışmada, FETÖ darbesi ile ilgili İstanbul’da ilk refleksi gösteren savcının dönemin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner olduğu belirtildi.

HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, Boğaziçi Köprüsü’nün işgali ve Ankara’da jetlerin alçak uçuş yapması üzerine direnişte görev almak için silahlanmış, görev yeri olan Bakırköy Adliyesi’ne gitmek üzere harekete geçmiştir. ‘Zamandan kazanmak ve bir an önce cuntacılarla ilgili adli işlem başlatabilmek adına’ yakındaki Çatalca Adliyesi’ne yönelmiş, 23.00 sıralarında Çatalca Başsavcısına da bilgi vererek adliye İdari İşler Müdürü Turgay Narin’i evinden çağırtıp cuntacıların tamamın görüldükleri yerde gözaltına alınması maksadıyla talimat yazdırmıştır.”

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EMNİYETE YAZI GEÇİLDİ

Aydıner imzası taşıyan ve İstanbul Emniyetine 23.00 sularında fakslanan yazıda, “15/07/2016 tarihinde saat 21.00 sıralarında haber bültenlerinde silahlı kuvvetler içerisinde bir kısım cuntacının, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kurumlarını ele geçirmeye, demokratik seçimlerle gelen hükümeti düşürmek teşebbüs ettikleri anlaşılmakta, Türk Milletine karşı harekete geçen cuntacıların gözaltına alınması rica olunur. Ömer Faruk Aydıner Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili” ifadelerine yer verilmiştir.

DESTANSI MÜCADELE VERDİ

Başsavcıvekili Aydıner’in o dönemdeki İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürü Feramuz Çetin’e ulaştığı, kendisinin gönderdiği faks numarasına darbecilerin derdest edilmesi amacıyla yazdığı ıslak imzalı talimatı gönderdiği, ayrıca telefonunda kayıtlı olan kolluk kuvveti unsurlarının tamamına da kararın bir örneğini yolladığı belirlenmiştir.

Çatalca Emniyet Müdürlüğü’nden temin ettiği polis aracıyla yoluna devam eden Başsavcıvekili Aydıner’in o gece verdiği destansı mücadeleye dikkat çekilen raporda, “Sefaköy’e kadar ulaşabilmiş, trafiğin durması üzerine araçtan silahı ile inerek Bakırköy Adliyesi’ne yürümüş talimatlarını buradan vermiştir. Adliyeye vardığında ise sayın Cumhurbaşkanımızın geleceği Atatürk Havalimanı’nı işgal eden cuntacıların yakalanması ile ilgili çalışma başlatmış, kuleyi işgal eden albay ve ekibinin gözaltına alınması sonrası süratle sorgularını yapmış, cuntacıların kümelendiği Hava Harp Okulu Komutanlığı’na baskın yapılması talimatını vermiştir. İstanbul’daki hakim ve savcılarımız darbe esnasında gereken refleksi göstermiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için canlarını siper etmiştir” denildi.

CUNTACILARIN PSİKOLOJİSİNİ DE ÇÖKERTTİK

15 Temmuz gecesi cuntacılara yönelik ilk yakalama kararını çıkararak adını demokrasi tarihine yazdıran Yargıda Birlik Platformu Başkanı Ömer Faruk Aydıner Akit’e konuştu.

FETÖ’nün yargı ayağının temizlenmesinde kritik bir görev ifa eden Yargıda Birlik Derneği Başkanı Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner şanlı direniş gecesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: Bakırköy Başsavcı vekiliydim. Ankara’dan arayan bir arkadaşım ‘Sıkıntı var’ dedi. Askeri bir hareketlilik olduğundan bahsetti. Sonra köprüde tankları görünce ‘Bir şey yapmamız lazım’ diye düşündüm. Bir işaret fişeği ateşlemeliydik. Adliyeye gidip yakalama çıkartmaya karar verdim. Ancak yolların darbeciler tarafından kesildiği yönünde bilgiler geliyordu. Çatalca Adliyesine yöneldim. Başsavcı arkadaşımızı arayarak, adliyeni kullanacağım dedim. Yakalama kararımızı yazdık. Kaçakçılıktan Sorumlu Şube Müdürü Feramuz Çetin’e bu kararı gönderdik. Sonra da WhatsApp gruplarında paylaştık. Ajanslara da servis edilmesiyle domino etkisine dönüştü.

Bu karar büyük moral oldu emniyet teşkilatımız ve halkımız için. “Devlet kurumları darbeye reaksiyon gösteriyor” dedi halkımız. Biz bir kahramanlık yapmadık. Biz görevimizi yaptık. Bu Anadolu’da işaret bekleyen savcılarımıza mesajdı. En önemlisi de cuntacılara yönelik ağır ve sert bir mesajdı. Bu da darbecilerin psikolojisini çökertti.”