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Sosyal Medya 15 Temmuzu ne çabuk unuttunuz... Twitter'da esamesi okunmadı Google'a ne olduğu soruldu
Sosyal Medya

15 Temmuzu ne çabuk unuttunuz... Twitter'da esamesi okunmadı Google'a ne olduğu soruldu

Yeniakit Publisher
2023-07-16 08:45:00 - 2023-07-16 08:46:34
15 Temmuzu ne çabuk unuttunuz... Twitter'da esamesi okunmadı Google'a ne olduğu soruldu

FETÖ’nün darbe girişiminin yedinci senesi geride kalırken, darbenin bastırılmasının ardından hafızlarda pek de yer etmediği görüldü. 15 Temmuz’da 251 şehit ve binlerce gazi verilmesine rağmen internette ve sosyal medyada konuya ilgi düşük kaldı. Sosyal medyada gündem olamayan 15 Temmuz’un internette aratılma biçimi ise şaşkınlık yarattı.

15 Temmuz 2016’da yaşanan FETÖ’cü darbe girişiminin bastırılmasının üzerinden 7 yıl geçti. Darbe girişimin bastırılması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak resmi tatil ilan edilen bugünün sosyal medyada gündem olmaması dikkat çekti.

Twitter gündemini yansıtan trend topic listesinde yer almayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü yerine Tayip Talha, Emre Mor, Barış Atay, Orhan Gencebay, Mehmet Topuz gibi konular gündem oldu.

Türkiye’nin Fethullahçı Terör Örgütü tarafından darbeyle ele geçirilmeye çalışıldığı darbe girişiminin gündemde yer etmemesi şaşkınlık yarattı. Türkiye, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimini bastırmak için 251 şehit ve 2196 gazi vermişti.

1980’li yıllardan bugüne dek devlet, akademi ve medya içerisinde örgütlenen, kilit kurumları ele geçirmeye çalışan ve 15 Temmuz’da darbeyle iktidar olmaya çalışan Fethullahçı Terör Örgütü’nün ve terörist başı Fethullah Gülen’in de pek konuşulmaması dikkatlerden kaçmadı.

 
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İNTERNETTE EN ÇOK ARANANLAR

Bugün internette en çok aratılan cümle ise “15 Temmuz’da ne günü” oldu. Google’da popüler olan bu aramalar aslında 15 Temmuz’la ilgili yeterince bilgi sahibi olunmadığını da gösteriyor.

15 Temmuz’dan bir gün önce ise internette en çok aranan konu 15 Temmuz’un tatil olup olmadığıydı.

Google’da 14 Temmuz günü en popüler arama “15 Temmuz tatil mi” oldu.

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Yorumlar

Şaka değil gerçek

Bu yazıda şehid sayısı 251... ...inanmayanlar zemini geniş buluyor ondandır

Bir ihtimal daha var

Bu arama biçimi operasyonel de olabilir
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