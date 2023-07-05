15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Bir anda silah çekti, ortalık karıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çıkan tartışma büyüdü. Taraflardan birisi diğerine silah çekerken vatandaşlar araya girmeye çalıştı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında iki sürücü trafikte tartışmaya başladı. Tartışma sırasında taraflardan biri diğerine silah çekti.
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı O-1 karayolu üzerinde Beşiktaş istikametinde meydana gelen olayda iddiaya göre trafikte tartışıp araçlarından inen kişiler kavga etmeye başladı.
Kavga esnasında taraflardan biri silah çekti. Bu sırada silah çeken kişiyi araya girenler engellemeye çalıştı.
Yaşanan olay trafikte seyreden bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde silahlı kişiye engel olmaya çalışan motosikletliler ve bir kadın görülüyor.
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