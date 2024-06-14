15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen eylem! Polisler ikna etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Üzerinde SMA yazılı otomobil yola dik bir şekilde arabasını park etti ve aracından indi.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valilik'ten yapılan açıklamada 'Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu.' ifadeleri yer aldı.

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BAKAN YERLİKAYA: BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasını yaptı.

Trafiğe açıldı

Trafik akışı eylemcinin ikna edilmesi sonrası köprü yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA