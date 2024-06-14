15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen eylem! Polisler ikna etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısa süreli bir panik yaşandı. SMA hastalığına dikkat çekmek isteyen bir kişinin eylemi nedeniyle güvenlik amaçlı çift yönde trafiğe kapatıldı. Polis eylemciyi ikna ederek gözaltına aldı, sonrasında köprü çift yönde yeniden trafiğe açıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Üzerinde SMA yazılı otomobil yola dik bir şekilde arabasını park etti ve aracından indi.
Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Valilik'ten yapılan açıklamada 'Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu.' ifadeleri yer aldı.
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BAKAN YERLİKAYA: BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasını yaptı.
Trafiğe açıldı
Trafik akışı eylemcinin ikna edilmesi sonrası köprü yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA