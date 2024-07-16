15 Temmuz ruhuna ne oldu? Artist bozması belediye başkanına bak sen hele! Kalkışma gecesi darbeciler için meyhanede kadeh kaldıranlar niyetlerini saklamıyor

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, 15 Temmuz'un milletin çıplak elleriyle, tanka, topa, silaha karşı koyduğu bir destan olduğunu ifade etti. Bu olayın, Türk tarihindeki müstesna yerini vurgulayan ve dünyanın başka milletlerine direniş için ilham olduğunu belirten Selek, darbe girişimi sırasında yaşanan korkunç olayları ve milletin gösterdiği kahramanlığı anlattı. 15 Temmuz ruhunun ayakta tutulması gerektiğini söyleyen Selek, şunları kaydetti:

"Hain darbe girişiminin üzerinden sekiz yıl geçti.

15 Temmuz; milletin çıplak elleriyle, tanka, topa, silaha karşı koyduğu bir destandır.

İki bin yıllık Türk tarihinde müstesna bir yeri vardır.

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Dünyada da eşi benzeri yoktur. Başka milletlere direniş için ilham olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Bakınız Bolivya'da geçen ay darbeciler aynı yöntemle püskürtüldü.

Çok korkunç şeyler yaşadık. Az buz şey değil. Ordu içinde yuvalanmış FETÖ'cüler, bugün Siyonistlerin Gazze'de yaptığı vahşetin aynısını kendi halklarına reva gördüler. Emin olunuz emellerine ulaşmak için daha beterini de yapabilecek potansiyelleri vardı. Bereket millet fırsat vermedi, imdad-ı İlahi yetişti...

İşgal yıllarında gâvurun yapmadığını yaptılar. Milleti köprüde kurşuna dizdiler. Meclis'i bombaladılar.

"Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak/Boşanır sırtlara, vâdilere, sağanak sağanak" diyor şair Çanakkale'yi anlatırken... O gecenin İstiklal Harbinden farkı yoktu. Özel Harekât Dairesinde görevli 44 polisimizi parça parça ettiler. 35 uçak ve 37 helikopter havalandırdılar. Bu hainlik ve onlara karşı gösterilen kahramanlık asırlar geçse de unutulmayacaktır. Bir ibret vesikası olarak hatırlanacaktır, hatırlanmalıdır. 15 Temmuz ruhu ayakta tutulmalıdır.

Benzer bir kalkışma olsa vatandaşın darbecileri asfalttan kazıyacağı kesin. Areda Survey bir araştırma yapmış. Halkın yüzde 73,4'ü yine sokağa çıkarım diyor. Peki, ya yarın?

15 Temmuz bir parti meselesi değildir, olmamalıdır. 15 Temmuz bir şuurun, serdengeçtiliğin dışa vurumudur. Bunu sabote etmek isteyenler çıkacaktır. Nitekim kalkışma gecesi darbeciler için meyhanede kadeh kaldıranlar, evlerinde Tweetleri katlayanlar, tanklar için alkış tufanı koparanlar niyetlerini saklamıyor. Direnişin göbeği Ankara'da artist bozması bir belediye başkanı, anma töreni yapmayacağını ilan ediyor mesela! Ne bunlara, ne de suistimal edenlere fırsat vermemelidir."