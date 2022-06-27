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Yaşam 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bayramla birleşti mi?
Yaşam

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bayramla birleşti mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, kurban bayramı tatiliyle 15 Temmuz birleştirildi mi? 15 Temmuz'da kamu kurumları tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-06-27 16:14:00 -
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bayramla birleşti mi?

Kurban bayramı öncesinde tatil planları yapılmaya başlandı. Pek çok kişi bayram tatilinin kaç gün olacağını, 15 Temmuz ile tatilinin birleştirilmesinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz tatil mi?

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bayramla birleşti mi?

Temmuz ayına sayılı günler kala pek çok kişi 15 Temmuz’un resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2017’den bu yana resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu sebeple 15 Temmuz, resmi tatiller arasında yer alıyor. Kurban bayramı ise 9 Temmuz’da başlayacak. Bayram tatiliyle 15 Temmuz’un birleştirilip birleştirilmeyeceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2022 yılında kalan resmi tatillerin listesi:

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

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