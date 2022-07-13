9-12 Temmuz tarihlerinde kurban bayramı idrak edildi. Kurban bayramı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara 9 gün tatil verildi. Özel sektör çalışanlarının pek çoğu ise 13 Temmuz’da işbaşı yaptı. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bankalar eczaneler açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2017 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanıyor. 9 günlük bayram tatilinin 4,5 günü resmi tatil diğer günleri ise idari izin olarak sayıldı. Özel sektör çalışanları ise 13 Temmuz’da işbaşı yaptı. Ancak 15 Temmuz resmi tatil olduğu için Cuma günü bankalar, kargolar kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine göre hizmet verecek.