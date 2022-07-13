15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bankalar eczaneler açık mı?
15 Temmuz mesai var mı? Milyonlarca çalışan bayramın ardından 13 Temmuz Çarşamba günü işbaşı yaptı. Kamu kurum ve kuruluşları ise 18 Temmuz Pazartesi günü mesaiye başlayacak. Pek çok çalışan ise 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle cuma günü resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. 15 Tatil resmi tatil mi idari izin mi?
9-12 Temmuz tarihlerinde kurban bayramı idrak edildi. Kurban bayramı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara 9 gün tatil verildi. Özel sektör çalışanlarının pek çoğu ise 13 Temmuz’da işbaşı yaptı. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bankalar eczaneler açık mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2017 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanıyor. 9 günlük bayram tatilinin 4,5 günü resmi tatil diğer günleri ise idari izin olarak sayıldı. Özel sektör çalışanları ise 13 Temmuz’da işbaşı yaptı. Ancak 15 Temmuz resmi tatil olduğu için Cuma günü bankalar, kargolar kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine göre hizmet verecek.