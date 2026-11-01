15 Temmuz Köprüsü neden kapalı, saat kaçta açılacak? 1 Kasım'da İstanbul'da hangi yollar kapalı?
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1 Kasım Pazar günü düzenlenen 48. İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da çok sayıda yol araç trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin kapanış ve açılış saatleri belli oldu. Peki 15 Temmuz Köprüsü neden kapalı, saat kaçta açılacak? 1 Kasım'da İstanbul'da hangi yollar kapalı? İşte sürücülerin bilmesi gereken saatler ve alternatif güzergahlar...
İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle kent genelinde trafik düzenlemesine gidilecek. Parkurda sporcuların güvenliğini sağlamak amacıyla çok sayıda ana arter ve bağlantı yolu geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sabahın erken saatlerinde başlayacak uygulama nedeniyle Boğaz geçişlerinde ulaşımda duraksamalar olacak. Peki, 15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak?
15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?
İstanbul Maratonu'nun başlangıç noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişi, sporcuların yarışa katılabilmesi için araç trafiğine kapatılacak.
Köprüdeki kısıtlama gece saat 03.00'te başlayacak. Yaklaşık 11 saat sürecek uygulamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün saat 14.00'te yeniden trafiğe açılması öngörülüyor.
AVRASYA TÜNELİ SAAT KAÇTA TRAFİĞE AÇILACAK?
Maraton nedeniyle araç trafiğine kapatılacak bir diğer önemli ulaşım noktası Avrasya Tüneli olacak. İstanbul'un iki yakası arasındaki geçişlerde kullanılan tünelde de yarış organizasyonu süresince ulaşım kısıtlaması uygulanacak.
Avrasya Tüneli, 1 Kasım Pazar günü saat 06.00'da araç trafiğine kapatılacak, saat 15.00'te ise açılacak.
İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 1 KASIM
Alternatif güzergahlar:
Avrupa Yakası: D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl
Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı.
Anadolu Yakası: Nuhkuyusu Caddesi ve uygun bağlantı yolları.
İki yaka arası geçiş: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü.