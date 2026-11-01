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İşte yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz: Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

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İşte yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz: Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Hayat Tabloları" verilerine göre, Türkiye genelinde doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıla yükselirken yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu iller belirlendi. Yüzde 21,7'lik yaşlı nüfus oranıyla Sinop Türkiye'nin en yaşlı ili unvanını alırken, onu Kastamonu ve Giresun takip etti. Kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşadığı raporda, Türkiye'deki ortalama sağlıklı yaşam süresi ise 58 yıl olarak kayıtlara geçti.

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Foto - İşte yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz: Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Hayat Tabloları, 2023-2026” istatistiklerini açıkladı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78,5 yıl olarak belirlendi. Bu süre, 2022-2024 döneminde 78,1 yıl olarak hesaplanmıştı. Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 31,3 yıl olurken, bu süre erkeklerde 29 yıl, kadınlarda 33,4 yıl olarak tespit edildi.

#2
Foto - İşte yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz: Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

Türkiye’de 65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18,4 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 16,7 yılı, kadınlarda 20 yılı buluyor. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor. “Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı” olarak tanımlanan “sağlıklı yaşam süresi” doğuşta 58 yıl olarak kayıtlara geçti.

#3
Foto - İşte yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz: Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

Bu süre erkeklerde 59,1 yıl, kadınlarda 56,9 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 2,2 yıl daha uzun olduğu görüldü. İşte yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz:

#4
Foto - İşte yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz: Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

10. TUNCELİ: YÜZDE 17,8 9. ÇANAKKALE: ​YÜZDE 17,8

#5
Foto - İşte yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz: Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

8. ÇORUM: YÜZDE 17,9 7. EDİRNE YÜZDE 18

#6
Foto - İşte yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz: Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

6. ÇANKIRI YÜZDE 18,2 5. BALIKESİR YÜZDE 18,2

#7
Foto - İşte yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz: Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

4. ARTVİN YÜZDE 19,2 3. GİRESUN YÜZDE 20,0

#8
Foto - İşte yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz: Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

2. KASTAMONU YÜZDE 21,1 1. SİNOP YÜZDE 21,7

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