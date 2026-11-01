İşte yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz: Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Hayat Tabloları" verilerine göre, Türkiye genelinde doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıla yükselirken yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu iller belirlendi. Yüzde 21,7'lik yaşlı nüfus oranıyla Sinop Türkiye'nin en yaşlı ili unvanını alırken, onu Kastamonu ve Giresun takip etti. Kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşadığı raporda, Türkiye'deki ortalama sağlıklı yaşam süresi ise 58 yıl olarak kayıtlara geçti.