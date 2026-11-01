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Kültür Sanat
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En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Dünyada kişi başına en çok çay içilen ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada?

#1
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Çay uzun zamandır dünya çapında sevilen bir içecek olmakla birlikte, bazı ülkeler çay tüketimini bir sanat formuna yükseltmiştir.

#2
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Bu ülkeler, sıcak bir fincan çayı yudumlamanın günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği köklü bir çay içme kültürü geliştirmişlerdir.

#3
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Zarif çay seremonilerinden dumanı tüten bir demliğin başında yapılan gündelik toplantılara kadar bu ülkeler çayı bir içecekten daha fazlası, bir yaşam biçimi olarak benimsiyor. Peki ülkelerde yıllık kişi başına çay tüketim miktarı ne kadar?

#4
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

İŞTE EN FAZLA ÇAY İÇEN ÜLKE!

#5
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI DİKKAT ÇEKTİ...

#6
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

20) KANADA- 0.51 KİLOGRAM

#7
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

19) ÇİN- 0.57 KİLOGRAM

#8
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

18) ALMANYA- 0.69 KİLOGRAM

#9
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

17) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ- 0.78 KİLOGRAM

#10
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

16) AVUSTRALYA- 0.75 KİLOGRAM

#11
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

15) HOLLANDA- 0.78 KİLOGRAM

#12
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

14) GÜNEY AFRİKA- 0.81 KİLOGRAM

#13
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

13) SUUDİ ARABSİTAN- 0.90 KİLOGRAM

#14
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

12) JAPONYA- 0.97 KİLOGRAM

#15
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

11) POLONYA- 1.00 KİLOGRAM

#16
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

10) MISIR- 1.01 KİLOGRAM

#17
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

9) ŞİLİ- 1.19 KİLOGRAM

#18
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

8) YENİ ZELANDA- 1.19 KİLOGRAM

#19
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

7) FAS- 1.22 KİLOGRAM

#20
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

6) RUSYA- 1.38 KİLOGRAM

#21
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

5) İRAN- 1.50 KİLOGRAM

#22
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

4) PAKİSTAN- 1.50 KİLOGRAM

#23
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

3) BİRLEŞİK KRALLIK (İNGİLTERE)- 1.94 KİLOGRAM

#24
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

2) İRLANDA- 2.19 KİLOGRAM

#25
Foto - En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

1) TÜRKİYE- YILDA KİŞİ BAŞI ÇAY TÜKETİM MİKTARIMIZ: 3.16 KİLOGRAM/ derleyen: haber7

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