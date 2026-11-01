En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!
Dünyada kişi başına en çok çay içilen ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyada kişi başına en çok çay içilen ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada?
Çay uzun zamandır dünya çapında sevilen bir içecek olmakla birlikte, bazı ülkeler çay tüketimini bir sanat formuna yükseltmiştir.
Bu ülkeler, sıcak bir fincan çayı yudumlamanın günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği köklü bir çay içme kültürü geliştirmişlerdir.
Zarif çay seremonilerinden dumanı tüten bir demliğin başında yapılan gündelik toplantılara kadar bu ülkeler çayı bir içecekten daha fazlası, bir yaşam biçimi olarak benimsiyor. Peki ülkelerde yıllık kişi başına çay tüketim miktarı ne kadar?
İŞTE EN FAZLA ÇAY İÇEN ÜLKE!
TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI DİKKAT ÇEKTİ...
20) KANADA- 0.51 KİLOGRAM
19) ÇİN- 0.57 KİLOGRAM
18) ALMANYA- 0.69 KİLOGRAM
17) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ- 0.78 KİLOGRAM
16) AVUSTRALYA- 0.75 KİLOGRAM
15) HOLLANDA- 0.78 KİLOGRAM
14) GÜNEY AFRİKA- 0.81 KİLOGRAM
13) SUUDİ ARABSİTAN- 0.90 KİLOGRAM
12) JAPONYA- 0.97 KİLOGRAM
11) POLONYA- 1.00 KİLOGRAM
10) MISIR- 1.01 KİLOGRAM
9) ŞİLİ- 1.19 KİLOGRAM
8) YENİ ZELANDA- 1.19 KİLOGRAM
7) FAS- 1.22 KİLOGRAM
6) RUSYA- 1.38 KİLOGRAM
5) İRAN- 1.50 KİLOGRAM
4) PAKİSTAN- 1.50 KİLOGRAM
3) BİRLEŞİK KRALLIK (İNGİLTERE)- 1.94 KİLOGRAM
2) İRLANDA- 2.19 KİLOGRAM
1) TÜRKİYE- YILDA KİŞİ BAŞI ÇAY TÜKETİM MİKTARIMIZ: 3.16 KİLOGRAM/ derleyen: haber7
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