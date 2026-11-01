Ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu’ndan şok Fenerbahçe iddiası: “31 Ekim itibarıyla...”

Kerem Aktürkoğlu'nu hedef alan Yağcıoğlu, ''Oğuz çabalıyor. İyi bir takımda iş yapabilir ama burada Kerem'e ne diyeceksin! Kerem Efendi'ye ne diyeceksin! Bir de cesaretli he! Taraftara el kol hareketi falan da yapıyor. Kerem işini yap sahada. Top oyna top! Senin işin aldığın paranın hakkını vermek. Bir dünya paraya geldin, çok da iyi maaşlar alıyorsunuz karşılığında senin işin protestoyu gördüğün anda taraftara hareket çekmek değil. Gideceksin sahada oyununla, gollerinle, asistlerinle cevap vereceksin. İrfan'a bir bakıyorsun, geçen seneyi Kasımpaşa'da kiralık geçirmiş, bu sene geliyorsun Fenerbahçe'nin 10 numarasını teslim ediyorsun ve diyorsun ki; İrfan bizi kurtar, bu takımın aklı ol! Geç! Sol bek Levent, iyi bir alternatif olur ama hiçbir zaman ilk 11'de sol bek olarak görevlendireceğim bir isim olmaz.'' sözlerini sarf etti.