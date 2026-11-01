  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
En fazla çay tüketilen ülke belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada! 48. İstanbul Maratonu için start verildi Ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu’ndan şok Fenerbahçe iddiası: “31 Ekim itibarıyla...” “Köy yerinde bu iş tutmaz” dediler! Evini mora boyadı, ikinci şubeyi açıyor İş yerinde ağzından çıkana dikkat! İşçi tazminatsız kapı dışarı edilebilir İsrail’de muhalefet harekete geçti! Netanyahu’yu koltuğundan edecek gizli ittifak deşifre oldu Ülkeyi alarma geçiren görüntü: Binlercesi istila etti! Kutsal topraklarda büyük rezalet! Sokaklarda Cadılar Bayramı rezilliği tavan yaptı Roma döneminden beri sönmeyen ateşte tarihi lezzet pişirdiler Sakarya'da gizemli keşif: Yol çalışması sırasında bulundu!
Spor
8
Yeniakit Publisher
Ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu’ndan şok Fenerbahçe iddiası: "31 Ekim itibarıyla..."

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu’ndan şok Fenerbahçe iddiası: “31 Ekim itibarıyla...”

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, TRT Spor ekranlarında sarı-lacivertli yönetimi ve kadro planlamasını ağır sözlerle eleştirdi. İsmail Kartal'a haksızlık yapıldığını ve mevcut kadro kapasitesinin şampiyonluk için yetersiz kaldığını savunan Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin 31 Ekim itibarıyla lige resmen havlu attığını iddia etti. Kerem Aktürkoğlu ve Skriniar gibi isimlerin performansına da sert tepki gösteren ünlü yorumcu, şampiyonluk yarışında 9 puanlık farkın bu oyun anlayışıyla kapanamayacağını öne sürdü.

#1
Foto - Ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu’ndan şok Fenerbahçe iddiası: "31 Ekim itibarıyla..."

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 2-1 yenildiği maç sonrası İlker Yağcıoğlu, takımın kapasitesinin sınırlı olduğunu dile getirdi. Şampiyonluk yarışının bittiğini iddia eden ünlü yorumcu, ''31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa havlu attı. Bu kadar da iddialı söylüyorum çünkü liderin 9 puan gerisinde kaldı. Yarın oynanacak maçlardan sonra diğer rakipleri de var. Sadece Galatasaray ile oynamıyor'' dedi. Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 2-1 yenildiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi ve sarı-lacivertliler için çarpıcı bir iddiada bulundu.

#2
Foto - Ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu’ndan şok Fenerbahçe iddiası: "31 Ekim itibarıyla..."

Fenerbahçeli futbolcuları ağır sözlerle eleştiren İlker Yağcıoğlu, “Kabahat İsmail Kartal'da değilmiş demek ki takımın kapasitesi buymuş. İsmail Kartal'a boş yere o kadar tepki gösterilmiş galiba. Bu oyunculardan birçoğu Fenerbahçe formasını ancak mağazalarda görür. Oradan gidip alıp sırtına giyecek oyuncular Fenerbahçe formasını giyerse böyle olur” dedi. Fenerbahçe'nin bugün itibarıyla şampiyonluk yarışında havlu attığını öne süren ünlü yorumcu, “Bence bitti. 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa havlu attı. Bu kadar da iddialı söylüyorum çünkü liderin 9 puan gerisinde kaldı. Yarın oynanacak maçlardan sonra diğer rakipleri de var. Sadece Galatasaray ile oynamıyor. Hepsini bırak, 9 puan da kapanır 19 puanda kapanır vardı ya Fatih Hoca'nın... Daha 10. haftadasın, önünde 24 maçlık serüven var da bu görüntüyle mi, bu oyunla mı kapanacak?” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu’ndan şok Fenerbahçe iddiası: "31 Ekim itibarıyla..."

Sözlerine devam eden ünlü yorumcu, “Allah Fenerbahçeli taraftarlara sabır versin. İnsanlar psikologluk falan oldu, çıldırmamak elde değil. Nasıl bir kadro planlaması yapılmış ki Fenerbahçe'de! Kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyorum. Başlayan 11'e bakıyorsun forvet arkası Oğuz, İrfan, Kerem, forvet Lukaku. Lukaku hazır değil, eyvallah. Ne zaman hazır olacak Allah bilir, eyvallah. Fena da oynamadı belki ama yine de lig için şu anda fiziksel anlamda hazır olduğunu düşünmüyorum.'' şeklinde konuştu.

#4
Foto - Ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu’ndan şok Fenerbahçe iddiası: "31 Ekim itibarıyla..."

Kerem Aktürkoğlu'nu hedef alan Yağcıoğlu, ''Oğuz çabalıyor. İyi bir takımda iş yapabilir ama burada Kerem'e ne diyeceksin! Kerem Efendi'ye ne diyeceksin! Bir de cesaretli he! Taraftara el kol hareketi falan da yapıyor. Kerem işini yap sahada. Top oyna top! Senin işin aldığın paranın hakkını vermek. Bir dünya paraya geldin, çok da iyi maaşlar alıyorsunuz karşılığında senin işin protestoyu gördüğün anda taraftara hareket çekmek değil. Gideceksin sahada oyununla, gollerinle, asistlerinle cevap vereceksin. İrfan'a bir bakıyorsun, geçen seneyi Kasımpaşa'da kiralık geçirmiş, bu sene geliyorsun Fenerbahçe'nin 10 numarasını teslim ediyorsun ve diyorsun ki; İrfan bizi kurtar, bu takımın aklı ol! Geç! Sol bek Levent, iyi bir alternatif olur ama hiçbir zaman ilk 11'de sol bek olarak görevlendireceğim bir isim olmaz.'' sözlerini sarf etti.

#5
Foto - Ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu’ndan şok Fenerbahçe iddiası: "31 Ekim itibarıyla..."

Savunmadaki eksikliklere de dikkat çeken Yağcıoğlu, ''Herkesin yere göğe sığdıramadığı Skriniar birkaç maçtır gerçek potansiyeli çıktı ortaya. Adam 5 metre gerisinden geldi, geçti, gitti golü attı. İkinci golde de 3 kişinin arasından kafa vurdururken yine Skriniar orada. Ee noldu, Fenerbahçe'nin en büyük transferiydi! Sürekli geri kaça kaça Fenerbahçe'nin oyun boyunu kısaltmasını engelleyen oyunculardan bir tanesi. Kante'ye bir şey demiyorum. Guendouzi belki ikinci golde hata yaptı ama o da elinden geleni yaptı, çabalayanlardan bir tanesiydi fakat bir takım bütünlüğü yok.'' dedi.

#6
Foto - Ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu’ndan şok Fenerbahçe iddiası: "31 Ekim itibarıyla..."

İlker Yağcıoğlu son olarak, ''Yedek kulübesi üzerinden kadro planlamasına bir kez daha vurgu yapan Yağcıoğlu, “Yedek kulübesine bak Allah aşkına; İsmail, Mert Hakan, Yiğit Efe, Mert Müldür, Bartuğ, Mimovic, Nene, Vedat Muriqi. Ne yapacaksın bu yedek kulübesiyle Allah aşkına! Bu yedek kulübesiyle maçı nasıl çevireceksin yahu bana bir söyle! Nasıl bir planlama yaptınız kardeşim siz! Bir tane Vedat Muriqi var.'' değerlendirmesini yaptı.

#7
Foto - Ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu’ndan şok Fenerbahçe iddiası: "31 Ekim itibarıyla..."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşin Mengü Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı
Gündem

Nevşin Mengü Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı

Nevşin Mengü, Ekrem İmamoğlu'nun gazlamasıyla Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı.
Molotof ve taşlara polis gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi! Protestoların 19’uncu gününde tansiyon yükseldi
Dünya

Molotof ve taşlara polis gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi! Protestoların 19’uncu gününde tansiyon yükseldi

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen öğrencilerin başlattığı protestolar on dokuzuncu gününde de de..
Atina’nın iddiası: Mısır sınırına dev Türk hava üssü kuruluyor
Gündem

Atina’nın iddiası: Mısır sınırına dev Türk hava üssü kuruluyor

Yunan Pentapostagma sitesi, Türkiye’nin Doğu Libya’da Halife Hafter güçleriyle Mısır sınırına sadece 23 kilometre mesafede dev askeri hava ü..
CHP kazandı, Erdoğan kaybetti! Ali Karahasanoğlu'ndan çarpıcı analiz
Gündem

CHP kazandı, Erdoğan kaybetti! Ali Karahasanoğlu'ndan çarpıcı analiz

Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Azerbaycan'da başörtüsüne yönelik uygulamalara tepki gösterdiği yazısında Karar gazetesine dikkat..
Helikopter düştü! İçindekilerin tamamı hayatını kaybetti
Dünya

Helikopter düştü! İçindekilerin tamamı hayatını kaybetti

Hindistan helikopter kazasının şokunu yaşıyor. Ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu pilot dahil 6 kişi hay..
AK Parti’ye geçeceği iddia ediliyordu! DEVA Partili vekil istifa etti, Yeni Yol'un Meclis grubu düştü!
Gündem

AK Parti’ye geçeceği iddia ediliyordu! DEVA Partili vekil istifa etti, Yeni Yol'un Meclis grubu düştü!

DEVA Parti Gaziantep vekili Ertuğrul Kaya, partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Kaya'n..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23