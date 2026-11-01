Ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu’ndan şok Fenerbahçe iddiası: “31 Ekim itibarıyla...”
Fenerbahçe'nin kendi sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, TRT Spor ekranlarında sarı-lacivertli yönetimi ve kadro planlamasını ağır sözlerle eleştirdi. İsmail Kartal'a haksızlık yapıldığını ve mevcut kadro kapasitesinin şampiyonluk için yetersiz kaldığını savunan Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin 31 Ekim itibarıyla lige resmen havlu attığını iddia etti. Kerem Aktürkoğlu ve Skriniar gibi isimlerin performansına da sert tepki gösteren ünlü yorumcu, şampiyonluk yarışında 9 puanlık farkın bu oyun anlayışıyla kapanamayacağını öne sürdü.