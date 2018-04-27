15 Temmuz gazisi 21 ay sonra taburcu oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında başından yaralanarak bitkisel hayata giren Gazi Mehmet Yaman, 21 ay süren tedavisinin ardından dün taburcu edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Şişli'de özel bir hastanede tedavisi tamamlanan Yaman'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Memişoğlu, 15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet, gazilere ise acil şifalar diledi.

Yaman'ın doktoru Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tunç Öktenoğlu, hastanın bilinci kapalı ve çok kötü durumda hastaneye getirildiğini söyledi. Öktenoğlu, hastanın geldiğinde ciddi bir enfeksiyon tablosuyla karşı karşıya kaldıklarını aktararak şu bilgileri verdi: "Bu çok uzun bir süreçti. Toplam 10 defa ameliyat edildi. Çeşitli ameliyatlar yaptık. Uzun süre bilinci kapalı olan hastanın aylar içerisinde önce bilinci açıldı. Uzun süre solunum desteği alan hasta şimdi solunum desteği almadan kendini idare eder hale geldi. Yutma fonksiyonları uzun süre yoktu. Bunlar da düzeldi. Zor bir süreçti. Bizim açımızdan sevindirici bir durum."

KADERİMİZDE VARMIŞ

Yaman'ın eşi Dilek Yaman, eşiyle beraber 2 yıldır çok zor süreçler yaşadığını söyledi. Yaman, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hem hüzün hem sevinç ikisi bir arada. Gerçekten çocuklarımla beraber inşallah bundan sonra güzel bir yaşam geçiririz. Eşim için de benim için de zor. O gün Allah için çıktı eşim, herkes gibi… Kaderimizde varmış. İnşallah daha da iyi günlerimiz olur çocuklarımızla beraber" diye konuştu.

Dilek Yaman, 15 Temmuz gecesinde eşinin evden apar topar çıktığını aktararak, şöyle konuştu: "O gece eşim eve geldi namazını kıldı. Sonra çıktı 4 komşuyla. Kısıklı kapalı olduğu için köprüye yürümüşler, yani ilk gidenlerden. Ondan sonra bir bomba patlamış. 'O anda düştüm yere' diyor. Hatırlıyor, biliyor. Şimdi en azından konuşuyor, derdini söylüyor, bu da büyük bir nimet bizim için. Daha da iyi olacak inşallah. Rabb'im buraya kadar getirdiyse bizi bırakmayacak, ben buna da inanıyorum. Çok kötü günler geçirdik. Tedavi sürecinde geçen yıl ocak ayının sonunda Başbakan Binali Yıldırım buraya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evi ziyaret etti, sağ olsun. İnşallah evimize tekrar gelmesini isteriz, eşime de moral olur."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında başından yaralanarak bitkisel hayata giren Gazi Mehmet Yaman (önde) iki yıl süren tedavisinin ardından taburcu oldu.