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Ekonomi 15 tatili bu hafta mı başlıyor? Okullar ne zaman tatil olacak?
Ekonomi

15 tatili bu hafta mı başlıyor? Okullar ne zaman tatil olacak?

Yarıyıl tatili bu hafta mı ne zaman? Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı yarıyıl tatilinde. Pek çok öğrenci “15 tatile ne kadar kaldı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, karneler ne zaman dağıtılacak? Sömestr tatili hangi gün başlıyor?

Yeniakit Publisher
2022-01-14 09:46:00 -
15 tatili bu hafta mı başlıyor? Okullar ne zaman tatil olacak?

Bir buçuk yıllık uzaktan eğitim sürecinin ardından 6 Eylül 2021’de okullar yüz yüze olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılına başladı. Ocak ayıyla birlikte ise öğrenciler karnelerini ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı. Peki,15 tatili ne zaman?

15 tatili bu hafta mı başlıyor? Okullar ne zaman tatil olacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Omicron varyantı sebebiyle 15 tatilinin ardından uzaktan eğitim olup olmayacağı ise merak konusu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında, “Yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bugün itibariyle tüm sınıfları Kovid-19'dan dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz yok. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama bizim avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının yüksek olması" ifadelerini kullandı.

 

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