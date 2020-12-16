Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci eğitimlerine EBA üzerinden devam ediyor. Peki, 15 tatili ne zaman?

15 tatil ne zaman? | Yarıyıl tatili ayın kaçında?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada okulların 4 Ocak’ta açılmasının iyimser bir tablo olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, “4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Yani bir problem kalmadı açabiliriz cümlesini rahatlıkla kuramadığımız bir tarih ama bunu izleyeceğiz, göreceğiz” dedi.

Yarıyıl tatilinin öne alınmasının söz konusu olduğunu ifade eden Selçuk, "Bu gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimine göre yarıyıl 25 Ocak 2021’de başlayacak ve 5 Şubat 2021’de sona erecek. İkinci ara tatil ise 12 Nisan’da başlayıp 16 Nisan’da tamamlanacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021’de sora erecek. Öğrenciler 11 hafta yaz tatili yapacak ve 20211-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021’de başlayacak.