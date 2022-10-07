Uzman öğretmenlik sınavı 2022: Uzman ve başöğretmen sınavına kaç kişi başvurdu? | MEB Personel: Başöğretmenlik şartları

Bakan Özer uzman ve başöğretmen sınavına başvuranların sayısını açıkladı

Bakan Özer, Afyonkarahisar’da katıldığı programda öğretmenlerin Kasım 2022’de girecekleri ‘Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, kanunla 60 yıllık bir hayalin gerçek olacağını ifade ederek, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yapmak istediğimiz şey eğitim sisteminin içerisinde öğretmenlerimizin hayat boyu öğreticiler olarak gelişimlerini desteklemek. Öğretmenlik meslek kavramı şu haliyle bir başlangıç, 60 yıllık bir hayal. Ama mevcut yasa sadece bir başlangıç. Yeni ilavelerle, yeni haklarla öğretmenliğin toplumdaki statüsü çok daha iyi noktalara gelecektir” dedi.

“Siyasiler bu alanda rant gördüler”

Kanunla ilgili yapılan eleştirilere ve manipülasyonlara yanıt veren Bakan Özer, bu olayın siyasiler tarafından ranta çevrildiğine de dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu uzmanlık ve başöğretmenlikle ilgili toplumda 2-3 aydan beri çok ciddi manipülasyon oldu, hepinizin malumu. Bu yeni bir sistem değil. 2004 yılındaki Hüseyin Çelik bakanımız zamanındaki uygulamanın problemlerden arındırılmış hali. Neydi? Kota vardı, kota yok şuanda. Biz iyi bir şey yaptığımızı zannediyorduk ya bir anda kıyamet kopuyor. ‘İtibarıma dokunmayın, tüm öğretmenler uzman öğretmendir’ diye. Sistemi hiyerarşiye boğarak öğretmenler arasında ayrımcılık yapma diye bir derdimiz yoktu, zaten var sistemin içerisinde. Sonra baktık ki tek problem sınavmış, sınava girmekle ilgiliymiş. Sınavla ilgili örnek soru kitapçıklarını yayınladığımız zaman öğretmenlerimiz artık daha sıcak bir şekilde olaya bakmaya başladılar ve o troller, manipülatörlerin etkisi giderek sistemde azalmaya başladı. Siyasiler bu alanda rant gördüler, öğretmenlerimizin sınava girmemeleri ve boykot etme çağrıları yaptılar. İnanılmaz, öğretmenlerin kutsallığı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin bu kanunu öğretmeni taciz ettiğini iddia ettiler.”

“Siyasi malzeme olarak istismar edenlere rağmen teveccüh fazla”

Kanun kapsamında yapılacak sınava başvuran öğretmen sayısını da açıklayan Bakan Özer, “Şartlarını sağlayan öğretmenlerin yüzde 95’i yani 614 bin öğretmenimiz, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe başvurdular. Başvuran öğretmenlerin yüzde 99’u eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yüzde 96’sı sınava başlıyor. Ben hepinize, tüm manipülasyonlara önem veren, tüm trollere rağmen, siyasi malzeme olarak istismar edenlere rağmen mesleki öğretmenlik meslek kanununun kariyer sistemine göstermiş olduğumuz teveccühten dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı...

Başöğretmenlik nedir?

Bir ilkokulun yönetiminden sorumlu olan öğretmen, ilk mektep müdürü, başmuallim.

Başöğretmenlik şartları- Kısaca

1- Destek eğitim odasında fiilen ders okutmuş olmak. 2- Evde veya hastanede eğitim hizmetleri kapsamında fiilen ders okutmuş olmak. 3- İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutmuş olmak. 4- Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında fiilen ders okutmuş olmak.

BAŞÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

Meslekte 10 yılı dolduran lisans mezunu öğretmenler, 'başöğretmen' unvanı alabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılım sağlayacak. Başarılı olan öğretmenler, 'başöğretmen' olacak. Ayrıca doktora yapan öğretmenler sınavsız olarak 'başöğretmen' unvanı alacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik için, Millî Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvuruları basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak,

d) Uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacak.

Başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda ise;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.

Diğer yandan, yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklardan yazılı sınavdan muaf tutulacak olanların da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti ise alınmayacak.

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