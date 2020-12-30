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Eğitim 15 Şubat’ta hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?
Eğitim

15 Şubat’ta hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Korona salgını nedeniyle birinci yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitim 15 Şubat’a kadar devam edilecek. 15 Şubat’tan sonra okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyordu. Peki 15 Şubat’ta okullar açılacak mı? 15 Şubat’ta hangi sınıflar yüz yüze eğitime geçecek? Okullarda sınavlar kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan son dakika uzaktan ve yüz yüze eğitim açıklamaları geldi. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:25:00 - 2020-12-30 12:26:04
15 Şubat’ta hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulunudu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek." dedi. Selçuk, "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti.

Korona aşısından sonra okullar açılacak mı?

Çin’in geliştirdiği korona aşıları Türkiye’ye getirildi. Bakan Ziya Selçuk, korona aşılarının okulların açılmasına katkı sağlayıp sağlamadığına ilişkin olarak, “Eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak." dedi. Lisede öğrenciler sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacakaları belirten Selçuk, bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdiklerini söyledi.

Bakan Selçuk, "Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz. Normalleşme olması için önce okulları halletmemiz lazım." diye konuştu. Selçuk, "Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var." dedi.

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