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Gündem 15 Ocak’ta resmen başlıyor! Ayasofya-i Kebir Camii'nde yeni dönem
Gündem

15 Ocak’ta resmen başlıyor! Ayasofya-i Kebir Camii'nde yeni dönem

Yeniakit Publisher
2024-01-12 15:20:00 -
15 Ocak’ta resmen başlıyor! Ayasofya-i Kebir Camii'nde yeni dönem

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde ibadete gelenler ile tarihî camiyi kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma çalışmaları sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Ayasofya’da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçiler için hazırlanan galeri katının, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesi 15 Ocak’ta hizmete girecek.

Gezi güzergâhı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde gerekli güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi.

Caminin galeri katındaki mermer kaplamalarda ve ahşap korkuluklarda ise temizlik ve koruma çalışmaları Bilim Kurulu’nun onay ve danışmanlığıyla restoratör ve konservatörler tarafından yapıldı.

Bakan Ersoy’un, daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulaması ile artık tarihî camide uzun kuyruklar oluşmayacak.

Caminin İbadet Ortamı Bozulmadan 23 Dilde Bilgi Alınabilecek

Tarihî caminin güney cephesindeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü bir şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Camii’nde ziyaretçiler galeri katına ulaştırılarak kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışları sağlanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galeri bölümüne gelen turistler burada camii harim katı ile Osmanlı Dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans Dönemi mozaikleri de inceleyebilecek.

Ayasofya-i Kebir Camii’nde 15 Ocak’ta başlayacak olan yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamını da bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

Ayasofya’da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri de rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecek.

Tarihî camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti ise 25 Avro olacak.

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