Tarih 15 Ocak 2022: Hekimoğlu İsmail'in vefatı (Emekli Asker, Yazar)
15 Ocak 2022: Hekimoğlu İsmail'in vefatı (Emekli Asker, Yazar)

Onlar; ülkemizde ve dünyada yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün; Emekli Asker, Yazar Hekimoğlu İsmail'i rahmetle yâd ediyoruz.

Asıl adı Ömer Okçu, yazılarında kullandığı “Hekimoğlu İsmail” müstearı ise dedesinin adıdır.
1932’de Erzincan’da dünyaya gelen Hekimoğlu İsmail, 1939 Erzincan depreminde kardeşlerini kaybedip yaralı kurtuldu. Zor şartlarda ilk ve orta öğrenimini bitirdi, 1952’de Zırhlı Birlikler Okulu’ndan mezun oldu.



Maddi sıkıntılar nedeniyle astsubay oldu ve 22 yıl asker olarak görev yaptı. 1972’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli oldu.

1950’lerde Nihal Atsız, Necip Fazıl ve Said Nursi’nin etkisiyle dini ve fikrî yönü şekillendi. Kendi kendine Kur’an, Osmanlıca ve İngilizce öğrendi; Risale-i Nurları tanıdı. 1959’da evlendi. Geceleri gizlice yazdığı Minyeli Abdullah kitabı 1965’te yayınlandı, 1989’da filme uyarlandı.



2009 yılı itibarı ile 80 baskıyı geçen, bir dönem yasaklanıp daha sonra serbest bırakılan Minyeli Abdullah romanı ile tanınmaya başladı.



Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan ve 1975’te Sur dergisini çıkaran Okçu, emekli olduktan sonra Türdav ve Sözler Yayınevi’ni, ardından 1982’de Timaş Yayınevi’ni kurdu. Yazılarından dolayı hapis yattı, ancak üretmeye devam etti.

2002’de beyin kanaması geçirse de yazmayı bırakmadı. 15 Ocak 2022’de vefat eden Hekimoğlu İsmail, fikirleri ve eserleriyle yaşamaya devam etmektedir. Birçok dergi ve gazetede yazılar yazan Hekimoğlu’nun 40’tan fazla eseri olup, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konferans verdiği vaki.



Hekimoğlu İsmail, Harran Üniversitesi tarafından da kendisine “Edebiyat Doktoru” unvanı verildi.

