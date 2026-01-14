  • İSTANBUL
Dünya İsrail, Fransa’dan yardım istedi: AB, Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etsin!
İsrail, Fransa’dan yardım istedi: AB, Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etsin!

Terörist İsrail’in eli kanlı Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yaptığı telefon görüşmesinde Paris yönetiminden İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Avrupa Birliği (AB) tarafından "terör örgütü" olarak tanınması için destek istedi.

Dışişleri Bakanı Saar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin protestolarla yüzleşen İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımasının "ahlaki ve etkili bir adım" olacağını iddia etti.

Bu kararın İranlı protestoculara "Sesinizi duyuyoruz. Yalnız değilsiniz" mesajını vereceğini ileri süren Saar, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun İran'daki protestolara baskı uyguladığını savundu.

Avrupa Parlamentosu da daha önce AB'nin Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" olarak nitelendirmesi yolunda tavsiye kararı almış ancak üye ülkeler bu konuda oy birliğine varamamıştı.

İRAN’DAKİ SON DURUM

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

ABD Merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147’si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550’ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Yorumlar

Halil

İran düşerse Ortadoğu İsrail’in güdümüne geçer İran düşerse Türkiye düşürmek için her türlü eylem yaparlar

Ferhat

Biz neden şu idf yi terör örgütü ilan etmiyoruz. Yaptıkları terörizmin tanımına tam uygun
