Savunma sanayinde peş peşe stratejik adımlar! Beyin göçü tersine döndü

Savunma Sanayii Akademisi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi’nin ikincisi, 14-15 Ocak tarihlerinde Ankara’da bir otelde gerçekleştiriliyor. Zirvenin açılışında konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayiinde asıl gücün platformlardan veya yazılımlardan değil, insan kaynağının niteliğinden geldiğini belirterek, "Bizler bugün burada savunma sanayiinin ‘yumuşak gücünü’ değil, en keskin ‘akıl gücünü’ konuşmak için bir aradayız. Kümülatif mühendislik aklı ve kurumsal hafıza, bir ulusun kopyalanamayacak tek stratejik varlığıdır" dedi.

Görgün, Yetenek Yönetimi Zirvesi’nin genç zihinlerin potansiyelini sektörün ihtiyaçlarıyla buluşturmayı hedeflediğini vurgulayarak, OECD ve NATO düzeyindeki küresel yetenek yönetimi pratiklerinin incelendiğini, bu modellerin Türkiye’nin dinamikleriyle sentezlenerek milli inovasyon ekosistemini besleyecek yeni bir mimari oluşturulduğunu söyledi.

10 YIL SONRASININ LİDER KADROSUNU OLUŞTURUYORUZ

Milli Yetkinlik Hamlesi’nin klasik bir eğitim yaklaşımının ötesinde olduğunu ifade eden Görgün, "Bu program, topyekûn bir zihniyet dönüşümünü hedefleyen entegre bir ulusal kapasite inşa modelidir. Yetkinliği stratejik planlamanın merkezine alıyor, kurumsal sürdürülebilirliğin ve uluslararası rekabetçiliğin temel yapı taşı olarak konumlandırıyoruz" diye konuştu.

Erken yetenek keşfinden liderlik potansiyelinin ortaya çıkarılmasına kadar uzanan sürecin Savunma Sanayii Akademisi çatısı altında yürütüldüğünü aktaran Görgün, "Bugün Savunma 101 dersinde gördüğümüz bir genç, 2035’in insansız savaş uçağının baş tasarımcısı olabilir. Biz yalnızca bugünü değil, 10 yıl sonrasının lider kadrosunu bugünden simüle ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BEYİN GÖÇÜNDE DENGE TERSİNE DÖNDÜ

Savunma sanayiinde nitelikli insan kaynağının ülkeye kazandırılmasının stratejik bir öncelik haline geldiğini kaydeden Görgün, 2023’te yurt dışına giden 339 mühendise karşılık sadece 47 dönüş yaşandığını, 2025 itibarıyla ise bu dengenin ilk kez pozitife döndüğünü açıkladı. Görgün, "2025’te 98 mühendis yurt dışına giderken, 190 uzmanımız yeniden ekosistemimize katıldı. Başvurulardaki yaklaşık üç kat artış, bu dönüşümün toplumsal karşılığını da gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bu başarının dört temel adımla sağlandığını belirten Görgün, Avrupa’nın birçok kentinde düzenlenen Yurtdışı Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları, mühendislerle kurulan birebir iletişim ağları, ‘Beyin Göçünden Beyin Gücüne’ çalıştayları ve şirketlerin yürüttüğü yurt dışı yetenek ve staj programlarına işaret etti.

DİJİTAL KARİYER REHBERİ

Savunma Sanayii Akademisi’nin faaliyetlerine de değinen Görgün, 214 farklı eğitimle 3 bin 400’ün üzerinde üniversite öğrencisine ulaşıldığını, 890’dan fazla lise öğrencisinin ise 26 farklı eğitim aracılığıyla savunma sanayiiyle tanıştırıldığını söyledi. Savunma Kariyer Platformu’nun 250 binden fazla kullanıcıyı 320’den fazla firmayla buluşturduğunu aktaran Görgün, gençler için dijital bir kariyer rehberi oluşturulduğunu kaydetti.

42 BİNİN ÜZERİNDE NİTELİKLİ KADRO

TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, TEI, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR başta olmak üzere vakıf şirketlerinde 42 bini aşkın çalışanın görev yaptığını belirten Görgün, bu personelin neredeyse tamamının lisans mezunu olduğunu, yurtiçi lisans mezuniyet oranının yüzde 98’in üzerinde bulunduğunu ifade etti. Şirketlerde 252 yurt dışı lisans, 752 yurt dışı yüksek lisans ve 150 yurt dışı doktora mezununun görev yaptığını aktaran Görgün, bu tablonun savunma sanayiinin yüksek nitelikli insan kaynağına sahip olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

HEDEF 2 YILDA 158 BİN İSTİHDAM

Zirvenin ana hedefinin yetkinliği bireysel değil, bütüncül bir ekosistem olarak ele almak olduğunu vurgulayan Görgün, insan kaynakları yönetiminde dijital modellerle desteklenen yeni bir paradigma oluşturduklarını söyledi. Görgün, "Gelecek, hazırlanmakta olanlarındır. Hedefimiz 2028 yılına kadar 158 bin kişilik nitelikli savunma sanayii istihdamına ulaşmak. Teknolojik bağımsızlık kaleyi kurar, yetenekteki tam bağımsızlık ise o kaleyi fethedilemez kılar" diyerek sözlerini tamamladı.