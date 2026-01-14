Avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos günü "rüşvet, FETÖ'ye yardım ve casusluk" suçlamalarıyla gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, 14 Ağustos'ta "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yaklaşık 5 aydır cezaevinde olan Epözdemir hakkında bugün tahliye kararı verildi.

12 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davalara da bakan Epözdemir hakkında Ekim 2025'te hazırlanan iddianamede, "rüşvete aracılık etmek" suçundan dört yıldan 12 yıla kadar hapsi istenmişti.