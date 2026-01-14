Ünlü iş insanı safaride çatışmanın ortasında kalmamış! Soyulurken öldürülmüş

  • İSTANBUL
Etiyopya'da safari sırasında arkadaşı Cengizhan Güngör ve şoförleri ile birlikte silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybettiği açıklanan Silkar Madencilik'in Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak'ın çatışmanın ortasında kalmadığı, soygun sırasında öldürüldüğü, cenazesinin ise yarın İstanbul'da toprağa verileceği duyuruldu.

Silkar Madencilik’ten yapılan açıklamada, Akbulak'ın, 12 Ocak'ta Etiyopya'da Omo Vadisi'ni turistik amaçla ziyaret ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun silahlı saldırı ve soygun sonucu bir arkadaşıyla hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, Akbulak'ın kaybının başta ailesi olmak üzere, yakınları ve Silkar Madencilik ailesi için derin bir üzüntüye neden olduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına özellikle belirtmek isteriz ki Erdoğan Akbulak'ın Etiyopya'da herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamaktadır. Söz konusu seyahatin şirketimizle veya bölgede herhangi bir yatırımla hiçbir bağlantısı yoktur. Seyahat, tamamen turistik amaçla gerçekleştirilmiştir. Olayın ardından bölgede görev yapan askeri birimler ile Türkiye Cumhuriyeti Addis Ababa Büyükelçiliği sürece hızla müdahil olmuş, gerekli tüm resmi işlemler titizlikle yürütülerek, cenazelerin yurda nakli sağlanmıştır."

ASILSIZ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN

Akbulak'ın cenazesinin yarın İstanbul'da defnedileceği belirtilen açıklamada, bazı haber mecralarında yer alan iddialara ilişkin şunlar kaydedildi: "Yaşadığımız bu büyük acı sonrasında, bazı haber mecralarında yer alan gerçeği yansıtmayan bilgilere ve 'milyarder iş adamı' gibi asılsız sıfatlara itibar edilmemesini, kamuoyunun, paylaştığımız doğrulanmış bilgiler doğrultusunda aydınlatılmasını önemle rica ederiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır dileriz."

