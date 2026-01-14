  • İSTANBUL
Brüksel’den Trump’a ‘dur’ ihtarı: Grönland NATO’nun kırmızı çizgisidir

Venezuela’dan İran’a kadar dünyanın dört bir yanını kaosa sürükleyen Donald Trump’ın son hedefi Grönland oldu. ABD’nin adayı mülkiyetine geçirme hayallerine en net yanıt AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den geldi. Leyen, "Grönland NATO'nun parçasıdır ve yalnızca halkına aittir!" dedi.

Küresel siyasette taşları yerinden oynatan Donald Trump, göreve gelişiyle birlikte Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesini "mutlak zorunluluk" olarak niteleyerek gözünü Arktik’e dikti. Venezuela ve İran gibi coğrafyalarda gerilimi tırmandıran Trump'ın bu genişlemeci tutumuna karşı Avrupa Birliği sert bir kalkan oluşturdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in Grönland ile olan stratejik bağlarını ve adanın NATO kapsamındaki dokunulmazlığını hatırlatarak, Arktik’in güvenliğinin bir Avrupa meselesi olduğunu Washington’a ilan etti.

Von der Leyen, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidini değerlendiren von der Leyen, "Grönland halkına aittir. Dolayısıyla Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar vermek yalnızca onlara aittir." dedi.

Danimarka hükümetiyle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden von der Leyen, "Ayrıca Grönlandlıların ihtiyaçlarını da dinliyoruz, çok yakın temas halindeyiz." diye konuştu.

Grönland'ın NATO'nun parçası olduğuna dikkati çeken von der Leyen, NATO'nun temel prensibinin kolektif güvenlik olduğuna vurgu yaptı.

“ARKTİK’İN GÜVENLİĞİ, HİÇ ŞÜPHESİZ AB’NİN MESELESİ”

Von der Leyen, "Elbette, Arktik'in güvenliği, hiç şüphesiz AB'nin de meselesidir ve yıllardır Grönland ile ilişkilerimize yatırım yapıyoruz. Geçen yıl, tüm bunlar olmadan önce, (başkent) Nuuk'ta ofis açmak için oradaydım. Böylece Grönlandlılarla sürekli bir iletişim kanalımız var. Bir yatırım programımız var. Geçen yıldan beri etkileşimimizi artırdık, çalışmalarımızı hızlandırdık. Dolayısıyla AB ile Grönlandlılar arasında güçlü, iyi ve mevcut bir ilişki var." diye konuştu.

AB'nin sadece "sözlerle değil, eylemlerle de Grönland'ın yanında olduğunu" belirterek, "Grönlandlıların isteklerine ve çıkarlarına saygı duyduğumuzu ve bize güvenebileceklerini bilmeleri gerekiyor." mesajını verdi.

TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Trump, göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savundu.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı, Danimarkalı yetkililer ile AB yönetiminin tepkisini çekmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte dün yaptığı açıklamada, meseleyi Arktik güvenliği olarak ele aldıklarını ve müttefiklerin bölgenin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüştüklerini söylemişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

