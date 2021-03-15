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Sağlık 15 Mart koronavirüs verileri açıklandı
Sağlık

15 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat içinde 151 bin 113 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıkarken, 63 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 21:09:00 -
15 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 63 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 552’e yükseldi. Toplamda 35 milyon 277 bin 116 test yapıldı.

Bugün yapılan 151 bin 113 testten 15 bin 503 yeni vaka sayısı, 858 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 894 bin 893 olduğu, bugün iyileşen 15 bin 893 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 716 bin 969’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 425 olduğu açıklandı.

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