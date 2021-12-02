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Spor 15. hafta hakemleri açıklandı
Spor

15. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 12:24:00 -
15. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 15. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Mete Kalkavan

 

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Altay: Cüneyt Çakır

 

5 Aralık Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

 

6 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

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