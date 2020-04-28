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Aktüel

15 günlük bebek Covid-19’u yendi

Adıyaman’da 3 günlükken korona virüs testi pozitif çıkan bebek, 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

2020-04-28 15:30:33 -
15 günlük bebek Covid-19’u yendi

Adıyaman’da 3 günlükken korona virüs testi pozitif çıkan bebek, 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.


Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 15 gün önce dünyaya gelen ve henüz isim verilmeyen bebek, sarılık, kusma, beslenmesinde azalma ve burun akıntısı şikayetiyle tekrar hastaneye götürüldü. Korona virüs (Covid-19) testi yapılan 3 günlük bebeğin testi pozitif çıktı. Bebek tedaviye alınırken, anne ve babanın testleri ise negatif çıktı. Bebeğin doğumuna giren doktor ve sağlık çalışanlarının da testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.


Bebek, 11 günlük tedavisinin ardından son 2 testi negatif çıkınca taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışları ile uğurlanan bebeğin evinde 14 gün karantinada olacağı öğrenildi.

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