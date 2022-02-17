  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 15 evin yandığı köyden geriye enkaz kaldı
Gündem

15 evin yandığı köyden geriye enkaz kaldı

Kastamonu’da 15 evin alevlere teslim olduğu köydeki hasar, alevler söndürülünce ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 15:17:00 -
15 evin yandığı köyden geriye enkaz kaldı

Kastamonu'da 15 evin alevlere teslim olduğu köydeki hasar, alevler söndürülünce ortaya çıktı. Yanan evlerden geriye kalan enkaz havadan görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Kastamonu merkez ilçesine bağlı Akkaya Başören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 14 eve daha sıçradı. Köyde yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, orman ve jandarma ekibi sevk edildi. Köye ulaşan itfaiye ve orman ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin saatlerce süren müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

Sabah saatlerine kadar soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, alevleri söndürdü. Yangının söndürülmesi ile geriye 15 evden geriye enkazları kaldı. 40 hanenin bulunduğu köyde yanan evlerden geriye kalan enkaz havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay