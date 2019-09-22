15 dakikada reçel nasıl yapılır? İşte, pratik reçel tarifi Kahvaltı sofrasını hazırlarken; reçelin bittiğini fark ettiğinizde üzülmenize hiç gerek yok. İşte, 15 dakikada pişirip yarım saat içinde afiyetle yiyebileceğiniz şahane bir reçel tarifi. Merak ettiğiniz, "15 dakikada reçel nasıl yapılır?” sorusunun cevabı.

Kahvaltı sofrasını hazırlarken; reçelin bittiğini fark ettiğinizde üzülmenize hiç gerek yok. İşte, 15 dakikada pişirip yarım saat içinde afiyetle yiyebileceğiniz şahane bir reçel tarifi. Merak ettiğiniz, "15 dakikada reçel nasıl yapılır?” sorusunun cevabı. Pratik reçel tarifi Malzemeler: 2 kilo çilek ya da vişne

2 kilo şeker

Bir tutam limon tuzu Öncelikle meyveleri güzelce yıkayın. Ardından çilek reçeli yapacaksanız; meyveleri ortadan ikiye kesin. Şayet vişne reçeli yapacaksanız meyvelerin çekirdeklerini çıkarın. Temizlediğiniz meyveyi tencereye alın ve 5 dakika kaynatın. 5 dakikanın sonunda tencereye şeker ilave edin. 5 dakika sonra ise tencereye bir tutam limon tuzu ekleyin. 5 dakika sonra ise ocağın altını kapatabilirsiniz. Afiyet olsun.

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