0553 313 94 23

15 dakikada reçel nasıl yapılır? İşte, pratik reçel tarifi

Kahvaltı sofrasını hazırlarken; reçelin bittiğini fark ettiğinizde üzülmenize hiç gerek yok. İşte, 15 dakikada pişirip yarım saat içinde afiyetle yiyebileceğiniz şahane bir reçel tarifi. Merak ettiğiniz, "15 dakikada reçel nasıl yapılır?” sorusunun cevabı.

22 Eylül 2019 Pazar 23:20
15 dakikada reçel nasıl yapılır? İşte, pratik reçel tarifi

Kahvaltı sofrasını hazırlarken; reçelin bittiğini fark ettiğinizde üzülmenize hiç gerek yok. İşte, 15 dakikada pişirip yarım saat içinde afiyetle yiyebileceğiniz şahane bir reçel tarifi. Merak ettiğiniz, "15 dakikada reçel nasıl yapılır?” sorusunun cevabı.

Pratik reçel tarifi

Malzemeler:

  • 2 kilo çilek ya da vişne
  • 2 kilo şeker
  • Bir tutam limon tuzu 

Öncelikle meyveleri güzelce yıkayın.

Ardından çilek reçeli yapacaksanız; meyveleri ortadan ikiye kesin.

Şayet vişne reçeli yapacaksanız meyvelerin çekirdeklerini çıkarın.

Temizlediğiniz meyveyi tencereye alın ve 5 dakika kaynatın.

5 dakikanın sonunda tencereye şeker ilave edin.

5 dakika sonra ise tencereye bir tutam limon tuzu ekleyin.

5 dakika sonra ise ocağın altını kapatabilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 23:20
  1. 15 dakikada reçel nasıl yapılır?
  2. pratik reçel tarifi
  3. hangi meyveden reçel yapılır
  4. reçel çeşitleri
  5. kahvaltılık reçel tarifleri
  6. bekletmeden çilek reçeli nasıl yapılır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, Trump ile görüştü!
    1. Erdoğan, Trump ile görüştü!
    2. 15 dakikada reçel nasıl yapılır? İşte,..
    3. TEKNOFEST'e CHP'li İBB engeli!
    4. Bayraktar açıkladı: Rekor kırdık
    5. Yol vermeme kavgası kanlı bitmişti.....
    6. İnsanı çileden çıkaran baba şiddeti!
    7. Yeni haftada hava nasıl olacak?
    8. ABD o telefonla çalkalanıyor!
    9. Kritik görüşme sonrası ABD'den Türkiye..
    10. Partizan Kızılyıldız maçı kaç kaç bitti?
    11. HDP'li Toğrul'dan Cumhurbaşkanı..
    12. Chelsea Liverpool maçı kaç kaç bitti?
    13. PKK'ya bir darbe daha! Hepsi ele..
    14. Sergen Yalçın: Dünyanın en zor şeyi...
    15. Akhisarspor evinde zorlanmadı! 3-1
    16. Mardin'de PKK'dan kalleş tuzak!
    17. Unsuz ekmek nasıl yapılır? Oopsie..
    18. Efeler, İtalya'ya direnemedi!
    19. Nzonzi: Çok yazık oldu
    20. Hong Kong'da göstericiler sokakları..
    21. Bakan Soylu'ya böyle seslendiler: Nene..
    22. Başkan Erdoğan kritik toplantıya katıldı
    23. Adil Gevrek: Çok net pozisyonlara girdik
    24. Kore gazisi gözyaşları eşliğinde son..
    25. Antalya'da çatıdan düşen işçi, öldü
    26. İran, İngiliz tankerini serbest..
    27. İzmir'de birkaç saatte 324 göçmen..
    28. Liverpool Chelsea'yi yıktı, tarihe geçti
    29. İstanbul'da film gibi kovalamaca!
    30. Maduro’dan Kolombiya’ya suçlama
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı